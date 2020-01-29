«Такском» и «Тензор» ввели автоматический роуминг ЭДО

«Такском» и «Тензор» ввели автоматический роуминг электронного документооборота. Роуминг подразумевает обмен юридически значимыми электронными документами между клиентами, подключенными к разным операторам ЭДО. Еще недавно настройка соединения проходила в ручном режиме — долго и неудобно. Нужно было написать заявку своему оператору и дождаться её выполнения. Требовалось время, чтобы операторы договорились и добавили идентификаторы в роуминг.

Сейчас клиентам «Такскома» и СБИС для подключения к роумингу не нужно оформлять заявок. Достаточно самостоятельно отправить своему контрагенту приглашение и получить положительный ответ. Вместо нескольких дней процесс занимает несколько минут.

Елена Апарина, руководитель департамента по работе с ключевыми и корпоративными клиентами компании «Такском», сказала: «Мы считаем, что роуминг – это одна из обязательных функций ЭДО на сегодняшний день. Для участника ЭДО она должна быть доступна без каких-либо ограничений и сложностей. Ведь это не то же самое, что роуминг, например, между операторами сотовой связи. Это обмен юридически значимыми электронными документами между пользователями сервисов разных операторов. Поэтому мы стремимся автоматизировать настройку соединения между участниками и сделать её такой же простой для пользователя, как работа в системе ЭДО одного оператора. Для роуминга с операторами, пока не поддерживающими технологию автоматического роуминга, реализована упрощенная процедура настройки. Заявки, поступающие от других операторов, автоматически преобразовываются в стандартные приглашения к ЭДО, направляемые нашему абоненту. Аналогичным образом работает и обратная схема: приглашения, отправляемые абонентами из интерфейса сервиса "Такскома", передаются оператору контрагента».

Александр Кошелев, директор по продвижению СБИС, сказал: «Наша мечта – чтобы люди свободно получали и отправляли электронные документы, без деления на "своих " и "чужих". Тот факт, что ваш бизнес-партнер выбрал другого оператора, не должен помешать вам согласовать договор или выставить счет. Технические нюансы по подключению к роумингу вообще не должны быть видны пользователю. Именно такой вариант сейчас реализован в СБИС для связи с клиентами "Такскома". Обмен приглашениями проходит автоматически при отправке первого документа. Тем более нелогичной нам кажется идея о том, чтобы платить за электронный документооборот в роуминге. Поэтому в СБИС обмен с любым контрагентом любого оператора стоит одинаково в рамках тарифа. Просто отправляйте документы, а мы гарантированно их доставим».