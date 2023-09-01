Электронная транспортная накладная доступна пользователям Cislink

Оператор EDI Cislink — дочерняя компания «1С» и «Такском» — выполнил интеграцию с аккредитованным оператором ИС ЭПД, компанией «Такском». Теперь пользователям web-решения для EDI и электронного документооборота DOCLINK доступна работа с электронной транспортной накладной (ЭТрН). Партнерство расширило возможности онлайн-взаимодействия клиентов Cislink с контрагентами: производителями, поставщиками, торговыми сетями, логистическими компаниями и т. д. Об этом CNews сообщили представители «Такском».

Таким образом, пользователи DOCLINK могут выполнять все операции с ЭТрН в привычном им интерфейсе — без установки дополнительного софта, без переключения между двумя разными программами.

«Сотрудничество двух ИТ-компаний по созданию взаимодополняющих программных продуктов продолжается. Результатом совместной деятельности Cislink и «Такском» станут новые удобные решения, помогающие бизнесу снижать издержки, ускорять и упрощать рабочие процессы, переводить их из бумажного в электронный вид», – сказала Елена Апарина, руководитель департамента интеграционных решений электронного документооборота компании «Такском».

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ИТ-компания Cislink создана в 2000 г. Предлагает EDI-решения для взаимодействия между поставщиками и торговыми сетями. Также Cislink обеспечивает любые виды бизнеса системами автоматизации закупок, продаж, логистики.

ИТ-компания «Такском» с 2000 г разрабатывает, реализует и обслуживает ИТ-сервисы для электронной отчетности и документооборота, является оператором фискальных данных и удостоверяющим центром оформления электронных подписей.