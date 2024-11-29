Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

ГК «Агротек» в 10 раз ускорила оценку контрагентов с помощью «Контур.Фокуса»

Федеральный дистрибьютор удобрений и агрохимических продуктов ГК «Агротек» автоматизировала оценку финансовых рисков в работе с контрагентами и в 10 раз ускорил проверку. Это стало возможно благодаря переходу на скоринговую проверку в «Контур.Фокусе». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Работа с контрагентами из сельскохозяйственной отрасли имеет свою специфику: большинство клиентов закупается на условиях постоплаты. Срок возврата дебиторской задолженности определяется окончанием сбора и реализации урожая. Поэтому ГК «Агротек» реализует часть продукции с длительной отсрочкой платежа.

Раньше оценка финансового положения контрагента проводилась в ручном режиме. Риск-менеджер должен был собрать данные о клиенте из разных источников, составить свое профессиональное мнение и определить какой кредитный лимит возможен для покупателя.

Людмила Кознова, заместитель генерального директора по оценке рисков и экономической безопасности: «При отсрочке платежа продолжительностью 6-9 месяцев, особенно в условиях нестабильности экономики снижение риска невозврата дебиторской задолженности приобретает особую значимость. Необходимо не только оценить финансовое положение контрагента, но и спрогнозировать его до момента оплаты».

С ростом планов продаж у риск-менеджеров появилась задача оценивать контрагентов значительно быстрее. Компания решила автоматизировать проверки бизнес-партнеров и стала рассматривать разные сервисы, где есть скоринговая оценка. Под требования ГК «Агротек» подошел скоринг «Контур.Фокуса».

Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro
PostgresPro

Людмила Кознова, заместитель генерального директора по оценке рисков и экономической безопасности: «До использования скоринга отдел рисков за день мог оценить до 100 клиентов, если не заниматься другими задачами. Сейчас в спокойном режиме один сотрудник может оценить тысячу контрагентов. Производительность повысилась как минимум в 10 раз — без потери качества. С ростом бизнеса увеличивается количество контрагентов, а штат риск-менеджеров остается прежним: нам удается провести в два-три больше проверок, чем раньше. Скоринг удачно вписался в автоматизацию и помогает достичь этой цели».

Антон Яковлев, эксперт «Контур.Фокуса» по экономической безопасности бизнеса: «Поставка товара с отсрочкой платежа, особенно в сельском хозяйстве, где эти сроки намного выше, чем в обычной оптовой торговле, всегда являлась высокорисковой схемой сотрудничества. Здесь особенно важна оценка финансового состояния клиента: нужно контролировать объем поставок, чтобы при достижении “кредитного потолка” приостанавливать их. Скоринг является важной составляющей перехода к риск-ориентированной модели проверок. Использование новых финансовых маркеров, которые недавно в нем появились, позволяют ранжировать контрагентов по их финансовым возможностям. Это помогает в разы ускорить и упростить проверки каждого контрагента».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Степченков, RuSIEM: Бытует ошибочное мнение, что SIEM нужно внедрять последним, когда все остальное уже есть

В России увеличивают число данных, которые хостинг-провайдеры должны передавать в Роскомнадзор

Как RobotMIA запустила более 400 роботов в облаке Selectel

Российский бизнес заявил о неготовности к расчетам в цифровом рубле. Торговля просит два года отсрочки

Более 150 отечественных производителей электроники представят свои передовые разработки

ФСБ проверит искусственные интеллекты на благонадежность

Конференции

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024

Современный цифровой офис
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Нужны ли ли камкодеры в 2024 году: 5 актуальных моделей

Лучшие бесплатные видеоредакторы для ПК: выбор ZOOM

Сплит-системы Daichi: как выбрать подходящий кондиционер

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще