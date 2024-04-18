В «Контур.Фокусе» стало возможно делиться чек-листами с коллегами

Теперь в «Контур.Фокусе» можно делиться скоринговыми моделями проверки с сотрудниками своей компании. Например, руководитель может настроить экспертный чек-лист под определенный сценарий проверки, открыть к нему доступ для профильного отдела и контролировать, кто и с какой даты использует этот чек-лист. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Пользователь не сможет изменить модель без разрешения владельца: для редактирования нужно запрашивать доступ. А владелец будет видеть все изменения статуса: применяет ее пользователь или нет.

Возможность поделиться моделями проверки проверки поможет организовать работу всех подразделений компании: отдела закупок, экономической безопасности или любого другого, которому необходима стандартизированная оценка потенциального или действующего контрагента.

Антон Яковлев, эксперт «Контур.Фокуса» по экономической безопасности бизнеса: «В разработке чек-листов подобных оценок всегда принимают участие наиболее опытные специалисты своей отрасли, будь это руководитель отдела или выделенный специалист. Чтобы весь отдел работал по единым стандартам и чек-листам, необходимо ими делиться со всеми сотрудниками отдела и контролировать применение именно этих чек-листов, особенно новичками. Для этого мы и создали новый инструмент для скоринговых моделей, чтобы один выделенный специалист составлял чек-листы и все остальные могли ими пользоваться, не настраивая самостоятельно у себя модели проверки вручную и не допуская ошибок».

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