«Контур» помог АО «Ремтехкомплект» автоматизировать проверку контрагентов в «1С»

Поставщик и производитель промышленных полимеров АО «Ремтехкомплект» автоматизировал оценку рисков в работе с контрагентами с помощью «Контур.Фокуса». Это позволило существенно снизить нагрузку на службу безопасности: теперь детальная ручная проверка требуется только 10% бизнес-партнеров. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Ранее проверка полностью сводилась к ручному анализу данных – специалисты сверяли данные о контрагентах со своим чек-листов и на основании этого присваивали бизнес-партнеру уровень риска. С ростом количества контрагентов объем проверок сильно увеличился.

Николай Личаченко, заместитель директора по экономической безопасности АО «Ремтехкомплект»: «Были периоды, когда количество контрагентов просто зашкаливало. Чтобы осилить такой объем проверок приходилось работать сверхурочно. А если накладывался отпуск, трудозатраты возрастали в разы. Решить проблему можно было двумя способами: расширить штат или автоматизировать проверку».

Для автоматизации проверки компания выбрала готовый модуль Контур.Фокуса для «1С». Теперь все контрагенты АО «Ремтехкомплект» проходят автоматическую проверку: по ИНН нужные данные загружаются в карточку компании в «1С», запускается оценка рисков, каждому контрагенту присваивается статус



Николай Личаченко, заместитель директора по экономической безопасности АО «Ремтехкомплект»: «Мы хотели, чтобы наше представление об итогах проверки и те возможности, которые открывает API «Фокуса», совпали. Это удалось — мы настроили проверку по своим параметрам. Если программа показывает, что клиент «хороший», то он уходит прямиком к менеджеру без вмешательства службы безопасности. Если выявляется существенный риск, то такого контрагента программа направляет на ручную детальную проверку к специалисту. Использование «Контур.Фокуса» позволило значительно снизить нагрузку на службу безопасности. Мы добились своей цели: в разы ускорили проверку без расширения штата и не потеряли в качестве».

Антон Яковлев, эксперт «Контур.Фокуса» по экономической безопасности бизнеса: «Информации о каждом контрагенте очень много. В ручном режиме изучать эти данные все труднее, время на ручную проверку каждого контрагента возрастает. С развитием бизнеса поток контрагентов увеличивается. Поэтому службы безопасности многих организаций применяют в проверке риск-ориентированный подход, который еще называют «светофорным фильтром». Использование модуля «Контур.Фокус» для «1С» позволяет настроить такой фильтр в учетной системе организации, обеспечить прозрачность и контроль над процессом взаимодействия с контрагентами».