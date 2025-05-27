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«Магнит Маркет» начал работать по модели FBS

Маркетплейс «Магнит Маркет» (входит в группу компаний «Магнит») начал работать по модели FBS (Fulfillment by Seller). Ранее маркетплейс сотрудничал с продавцами только по модели FBO (Fulfillment by Operator), храня реализуемые товары на собственном складе. Запуск FBS позволил «Магнит Маркету» одномоментно увеличить ассортимент в три раза. Об этом CNews сообщили представители ГК «Магнит».

Реализуемые по схеме FBS товары уже доступны пользователям приложения «Магнит», собственного приложения маркетплейса на платформе Android и части пользователей приложения на платформе iOS. В ближайшее время новые товары станут доступны всем пользователям iOS и сайта маркетплейса.

Процессы взаимодействия с продавцами будут развиваться в несколько этапов. Новые крупные партнеры в ближайшее время могут начать работать с маркетплейсом по FBS, реализовав API-интеграцию. Позже модель будет доступна всем продавцам и появится в личном кабинете.

KazanExpress, на базе которого строится «Магнит Маркет», был единственным маркетплейсом, работающим с продавцами только по схеме FBO и оперирующим всего одним складом. Это ограничивало его развитие, поскольку большинство продавцов работают за пределами Татарстана, где находится склад, и используют разные модели сотрудничества с маркетплейсами, в зависимости от ассортимента.

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«Магнит Маркет» последовательно развивает инфраструктуру, активно используя логистические и складские возможности сети «Магнит». Запуск FBS также является важным этапом подготовки базы для дальнейшего развития маркетплейса.

Константин Измайлов, генеральный директор маркетплейса «Магнит Маркет»: «Меньший по сравнению с другими площадками ассортимент был одним из основных вызовов для нас, но теперь мы делаем самый большой шаг для снятия этого ограничения. Появление схемы FBS позволит нам работать с существенно большим количеством селлеров. Уже в первый день начала работы FBS мы дали покупателям маркетплейса в три раза больше товаров, чем во время работы только по FBO. Мы понимаем, что универсальные маркетплейсы становятся для своей аудитории единой точкой входа для покупок в интернете. Важно, чтобы наши покупатели могли найти на «Магнит Маркете» все, что им нужно».

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