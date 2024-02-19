«Магнит Маркет» начал регистрацию новых продавцов

«Магнит» начал регистрацию новых продавцов на маркетплейсе «Магнит Маркет» (KazanExpress). Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

С середины 2022 г. из-за недостатка складских площадей регистрация селлеров на KazanExpress была приостановлена. Теперь благодаря вводу в эксплуатацию нового логистического комплекса этот процесс возобновлен.

Селлеры, которые хотят выйти на маркетплейс, могут зарегистрироваться на сайте. Весь процесс регистрации займет несколько минут. По любым вопросам продавец может обратиться в службу поддержки, к менеджеру по сопровождению новых партнеров, в чат селлеров или найти ответ в инструкции.

«Магнит» в ноябре 2023 г. приобрел KazanExpress и приступил к интеграции этой площадки для запуска на ее основе собственного маркетплейса «Магнит Маркет». Приложение, сайт, ПВЗ, склады и собственный транспорт KazanExpress в ближайшее время изменят внешнее оформление и продолжат работу под новым брендом.

В числе основных преимуществ KazanExpress — бесплатная доставка заказов за один день. В настоящее время заказы доставляются в 122 города России. Собственная сеть пунктов выдачи заказов KazanExpress насчитывает более 500 точек. На площадке представлены около 12 тыс. российских селлеров. Планируется, что в рамках развития маркетплейса «Магнит Маркет» география и число пунктов выдачи будут кратно увеличены за счет открытия ПВЗ в магазинах «Магнит» всех форматов, что позволит покупателям получать заказы в удобной локации рядом с домом, а ритейлеру — привлечь дополнительный трафик. Ранее в феврале «Магнит» открыл первые ПВЗ в своих магазинах в Казани.

Гюванч Донмез, директор по электронной коммерции розничной сети «Магнит»: «Запуск регистрации новых продавцов — важный шаг в развитии нашего маркетплейса. Мы приглашаем присоединиться к нам всех, кто работает на рынке электронной коммерции или только выходит в этот сегмент, кто заинтересован в росте своего бизнеса и готов предлагать покупателям качественные и востребованные товары. KazanExpress всегда выделялся сильной технической и информационной поддержкой продавцов. Мы продолжим эти традиции и предлагаем нашим партнерам – как существующим, так и новым – поддержку на всех этапах сотрудничества и хорошую возможность для расширения бизнеса».

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Публичное акционерное общество «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ (компания), занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября 2023 г. сеть «Магнит» насчитывала 28,7 тыс. магазинов, расположенных в 4,2 тыс. населенных пунктах Российской Федерации и Республике Узбекистан. Около двух третей магазинов компании работает в городах с населением менее 500 тыс. человек. Большинство магазинов группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 сентября 2023 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5,4 тыс. автомобилей.