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SIM-карты «МегаФона» появились в «Магнит Маркете»

SIM-карты «МегаФона» появились в электронной витрине «Магнит Маркета» на этой неделе. Особенностью работы «Магнит Маркета» является скорость доставки. Забрать SIM-карту можно уже на следующий день после заказа, причём не только в пунктах выдачи, но и в магазинах розничной сети «Магнит», совмещая это с покупкой других товаров.

На сегодняшний день сеть пунктов выдачи заказов маркетплейса насчитывает более 1,8 тыс. точек, расположенных в 200 городах страны. «Магнит Маркет» входит в группу компаний «Магнит». По состоянию на конец прошлого года розничная сеть «Магнита» насчитывала 29,2 тыс. магазинов. Компания управляет собственной логистической системой, которая включает в себя 45 распределительных центров и собственный автопарк из 5,7 тыс. автомобилей. Выручка группы за прошлый год составила 2,5 трлн руб.

«МегаФон» последовательно осваивает сегмент маркетплейсов. С 2020 г. компания начала поставлять свои SIM-карты клиентам на Wildberries, с мая 2022 г. началось сотрудничество с Ozon, а с марта текущего года с – «Яндекс Маркет».

«Онлайн-продажи сейчас активно развиваются, и мы наращиваем своё присутствие в этом сегменте. Нам важно быть на электронных полках не только специализированных, но и мультиформатных ритейлеров, так как именно такие площадки сейчас растут наиболее интенсивно: значительная часть потребителей делает выбор в пользу ассортимента, предпочитая одно место для покупки всех категорий товаров», – сказал директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов.

Вся сумма, потраченная абонентом на приобретение SIM-карты «МегаФона», автоматически поступает на его счёт в момент активации. Клиенты «МегаФона» могут выбрать удобный для них тарифный план на сайте Megafon.ru (раздел «Активировать SIM-карту»).

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Также в «Магнит Маркете», помимо зелёных SIM-карт, можно будет приобрести SIM-карты Yota и сформировать собственный тариф, исходя из потребностей в голосовой связи, интернета и даже наиболее часто используемых приложений, воспользовавшись сайтом оператора.

Активация SIM-карт происходит на сайтах «МегаФона» и Yota, подписание абонентского договора осуществляется через приложение «Госключ». Любая форма регистрации предусматривает предоставление абонентом его подтверждённых паспортных данных, которые проходят проверку в системе межведомственного электронного взаимодействия. Без прохождения процедуры идентификации потенциального абонента активация SIM-карты невозможна.

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