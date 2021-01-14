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«Транстелеком» модернизировал сеть в Стерлитамаке

Телеком Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Транстелеком», федеральный оператор связи, завершил масштабные работы по модернизации сети доступа в Стерлитамаке.

Разработанное и воплощенное техническое решение позволило увеличить взаиморезервируемость участков сети и, как следствие, минимизировать перерывы оказываемых сервисов, улучшить качество предоставляемых услуг связи и в целом повысить надежность местной сети связи.

В рамках проекта также была произведена замена волоконно-оптического кабеля общей протяженностью 10 650 м на разных участках.

«Технические специалисты в Стерлитамаке выполнили свою задачу в установленный срок и с отличным качеством. Благодаря этому, «Транстелеком» подтвердил свой статус надежного оператора связи для жителей Республики Башкортостан и других регионов Приволжья», - сказал директор макрорегиона Верхневолжский компании «Транстелеком» Андрей Колесник.



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