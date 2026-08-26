Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

Cicada8 Cyber Rating представила «Карту рисков» для предметного управления киберрисками контрагентов

Разработчик решений для управления уязвимостями и цифровыми угрозами Cicada8 представил обновленную версию платформы для оценки безопасности подрядчиков и дочерних организаций. У Cicada8 Cyber Rating появилась «Карта рисков» контрагентов – решение дополняет процесс оценки третьих сторон и переводит его в плоскость предметного управления. «Карта рисков» показывает, где именно находится слабое место в цифровом контуре компании, из каких угроз оно складывается, насколько критично, а также помогает проанализировать, как профиль защищенности меняется со временем. Об этом CNews сообщили представители Cicada8.

Cicada8 Cyber Rating — платформа для оценки рисков третьих сторон (TPRM), которая включает всесторонний автоматизированный аудит контрагентов на базе ИИ, от оценки защищенности внешнего ИТ-периметра до анализа зрелости их внутренних процессов ИБ. Новая функциональность развивает существующие возможности детализации и сравнения показателей в динамике, позволяя специалистам быстро определить приоритетные направления для работы и контроля.

«Карта рисков» состоит из трех элементов. Первый — распределение выявленных недостатков по уровням риска: высокому, среднему и низкому. Второй элемент — профиль угроз, представленный в виде радарной диаграммы. На ней можно визуализировать риски по выбранным направлениям, включая CVE, утечки данных, репутацию активов, DNS и другие параметры. Третий элемент — динамический перечень угроз, где для каждого направления отображаются конкретные типы выявленных недостатков и их количество.

В результате вместо абстрактного вывода о недостаточном уровне защищенности подрядчика пользователь получает структурированный список проблем с понятным масштабом и приоритетом.

Такой подход особенно важен для крупных компаний, которые одновременно работают с десятками контрагентов. Их внешний периметр постоянно меняется и отслеживать все изменения вручную невозможно. Платформа Cicada8 Cyber Rating автоматизирует этот процесс – контролирует и уведомляет заказчика при любых изменениях заданных параметров, при этом порог допустимых колебаний можно настроить самостоятельно, вплоть до десятых долей. Отдельный тип уведомлений связан с инцидентами – система сигнализирует о событии или подозрении на компрометацию контрагента.

«Для ИБ-директоров сегодня важно понимать, что именно произошло у подрядчика: появилась критическая уязвимость, выросло количество скомпрометированных учетных записей, ухудшилась репутация инфраструктуры или возникла проблема с DNS. «Карта рисков» создана именно под такую задачу – перехода от общей оценки к конкретным действиям. Специалист сможет контролировать динамику и быстро определить, на что необходимо обратить внимание в первую очередь», — сказал руководитель продукта Cicada8 Cyber Rating Никита Котиков.

В рамках нового релиза в Cicada8 Cyber Rating также будет доступна более подробная детализация метрик кибербезопасности. Каждый показатель раскрывается до количественных характеристик, позволяя оценить состав риска. В блоке уязвимостей отображается распределение недостатков по уровню критичности, количество управляющих интерфейсов и проблемы безопасности приложений. В разделе утечек — число скомпрометированных учетных записей. Сетевой блок включает количественную оценку активов с низкой репутацией и выявленных проблем конфигурации DNS.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера

Отбывающий срок основатель Group-IB Илья Сачков заработал 1,5 миллиарда рублей

Зачем бизнесу HR-экосистема с супераппом

Переговорщики с киберпреступниками сами оказались преступниками

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще