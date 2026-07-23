Cicada8 прошла лицензирование для работы на рынке Беларуси

Линейка решений Cicada8 для управления уязвимостями и цифровыми угрозами в реальном времени получила сертификат соответствия требованиям НСПС — Национальной системы подтверждения соответствия Белоруссии. Продукты вендора удовлетворяют законодательным критериям, а также выполняют технические стандарты и готовы для работы с государственными и корпоративными заказчиками любого уровня. Об этом CNews сообщили представители Cicada8.

Выход Cicada8 на рынок Белоруссии происходит в партнерстве с провайдером экосистемных продуктов «МТС Белинвест», который выступает дистрибьютором на территории Белоруссии. Его эксперты будут поддерживать взаимодействие с партнерами и заказчиками, организовывать работы по внедрению решений и сопровождению проектов. Благодаря инфраструктуре партнера и его опыту работы на локальном рынке компании и организации страны получат доступ к продуктам и лучшим практикам в области кибербезопасности.

Экосистема Cicada8 ориентирована на крупный бизнес с высоким уровнем цифровизации и учитывает ограничения отраслей с повышенными требованиями к безопасности, включая медицину, телеком и другие критически важные сегменты экономики.

Платформа Cicada8 ETM (External Threat Management) предназначена для непрерывного мониторинга внешнего ИТ-периметра компании. Решение позволяет в динамике отслеживать активы организации, выявлять уязвимости, ошибки конфигурации, небезопасные сервисы и потенциальные утечки чувствительных данных. Платформа работает по принципу внешнего наблюдателя и анализирует инфраструктуру так, как ее видят потенциальные злоумышленники на этапе предварительной разведки – без установки агентов и предоставления специальных доступов.

Cicada8 VM (Vulnerability Management) – платформа для выявления и инвентаризации внутренних активах компании, от внешних точек входа до ключевых бизнес-узлов. Cicada8 VM обнаруживает и предлагает компенсирующие меры для найденных уязвимостей, а также проверяет факт устранения недостатков сервисов. Платформа позволяет гибко выстраивать процесс управления уязвимостями и контролировать время жизни уязвимостей по внутренним SLA в компании.

Cicada8 CyberRating – платформа Third-Party Risk Management для оценки рисков контрагентов и дочерних организаций без нагрузки на их инфраструктуру. Решение анализирует недостатки сервисов и приложений для выявления потенциальных точек входа в инфраструктуру. Система проверяет веб-сайты и сервисы на наличие важных мер безопасности, а также позволяет отслеживать известные уязвимости, недостатки конфигурации и нарушения рекомендованных практик информационной безопасности.

Помимо сертификата НСПС, решения Cicada8 также успешно прошли регистрацию в системе ТСОУЗ, что подтверждает их соответствие установленным техническим требованиям и стандартам Белоруссии и общего рынка Таможенного союза.

«Выход на новый для Cicada8 рынок Беларуси логичным образом сопровождаем получением всех необходимых лицензий и сертификатов, которые расширяют возможности применения наших решений в ключевых отраслях экономики Республики Беларусь. Мы видим, что в стране существует высокий спрос на инструменты непрерывного контроля киберрисков и готовы предложить рынку технологически зрелые решения», — сказала Елена Непочатова, коммерческий директор Cicada8.

«Для нас важно, что заказчики в Беларуси получают доступ не только к технологиям, но и к полноценной экспертизе внедрения. В партнерстве с Cicada8 мы предложим комплексный подход: от оценки рисков до построения процессов управления уязвимостями», — сказал Дмитрий Ходас, генеральный директор «МТС Белинвест».

В ближайшее время компании будут развивать присутствие на рынке Белоруссии: проводить совместные клиентские мероприятия, участвовать в ключевых отраслевых конференциях по информационной безопасности и представлять экспертные доклады по управлению киберрисками и защите внешнего периметра.