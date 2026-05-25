Cicada8 предупредила о волне фишинговых атак на популярные российские сервисы

В Cicada8 назвали ключевые киберугрозы для россиян в первом квартале 2026 г. Доминирующими остаются фишинговые атаки на пользователей мессенджеров, маркетплейсов и банковских сервисов. Кроме того, появились новые схемы интернет-мошенничества с использованием дипфейк-видео публичных личностей. Об этом CNews сообщили представители Cicada8.

По данным Cicada8, в I квартале 2026 г. злоумышленники чаще всего использовали классические фишинговые механики. Одним из наиболее распространенных типов угроз остаются фишинговые атаки на пользователей банковских сервисов. Обнаружены мошеннические ресурсы, имитирующие сервисы «Т-Банка», ВТБ, «Альфа-Банка», «Уралсиба», «Озон Банка» и Банка России.

Типичный сценарий – предложение пройти опрос о качестве обслуживания с обещанием вознаграждения номиналом в среднем до 6000 руб. После прохождения опроса жертву перенаправляют на фишинговую форму ввода данных банковской карты. В отдельных случаях злоумышленники создают формы входа в банковские сервисы или предлагают «подарок на день рождения».

Эксперты продолжают выявлять и мошеннические ресурсы, имитирующие маркетплейсы и сервисы доставки. В I квартале 2026 г. чаще всего под удар попадали пользователи Ozon, Wildberries, «Авито», СДЭК и «Яндекс Маркет». Используются как классические фишинговые формы входа, так и схемы с оплатой заказа или возвратом средств. Обнаружены также клоны официального магазина приложений RuStore, используемые для распространения вредоносного программного обеспечения.

Зафиксирован взрывной рост атак на пользователей мессенджеров «Макс», при этом интерес злоумышленников к платформам Telegram и «ВКонтакте» сохраняется, но остается на относительно стабильном уровне, без выраженной динамики по сравнению с концом 2025 г. Атакующие используют несколько сценариев: фишинговые формы входа, фейковые опросы с вознаграждением, а также схемы с голосованием за фото, требующим авторизации. Пользователей автоматически перенаправляют на фишинговые ресурсы.

Привлекательной целью для злоумышленников остается и портал «Госуслуг». Помимо классических фишинговых форм входа, эксперты регистрируют все больше мошеннических кампаний с предложением выплат и материальной помощи.

Появляется все больше ситуативных фишинговых схем: например, вымышленные инвестиции или конкурсы вроде рулетки. Жертва крутит рулетку несколько раз, в первый не везет, а во второй – выпадает приз на сумму в среднем от 5000 руб. После чего всплывает фишинговая форма ввода карты или персональных данных.

Сохраняют активность ресурсы «народных выплат» от вымышленной компании «ГазИнвест». Мошенники позиционируют схему как «антикризисную инициативу» и «выплаты для граждан, рожденных в СССР». Жертва оставляет персональные данные, после чего с ней связываются для дальнейшего хищения средств. Схема существует в нескольких вариациях, включая «дивиденды для граждан РФ, рожденных с 1965 года».

Кроме того, появилось несколько новых схем интернет-мошенничества. В I квартале 2026 г. эксперты Cicada8 зафиксировали рост числа мошеннических ресурсов с использованием сгенерированных ИИ видеороликов, в которых публичные личности предлагают инвестировать в «секретный проект с гарантированным доходом». В случае отсутствия прибыли жертвам обещают компенсацию в среднем до $500 000.

Выявлена также серия ресурсов, использующих агрессивную тактику запугивания. При переходе на сайт браузер переключается в полноэкранный режим, воспроизводится аудиосообщение о блокировке компьютера по запросу МВД и требование оплатить штраф в размере около 6 300 рублей через QR-код. Пользователей запугивают возбуждением уголовного дела и выездом оперативной группы.

Наконец, активизировались злоумышленники, нацеленные на жертв предыдущих мошенничеств. Они предлагают помощь в возврате средств от мошеннических брокеров, в том числе криптовалютных, а в результате жертва делится персональными и платежными данными.

В Cicada8 отмечают, что значительная часть выявленных атак строится по многоступенчатой модели. На первом этапе пользователю предлагают простое действие: пройти опрос, проголосовать за участника, проверить право на выплату или получить возврат средств. На втором этапе жертву переводят на страницу ввода персональных данных, банковской карты, логина и пароля или номера телефона. Далее злоумышленники могут использовать полученную информацию для хищения средств, захвата аккаунта или дальнейшей социальной инженерии.

«Опасность в том, что злоумышленники эксплуатируют доверие пользователя к знакомому бренду или публичной личности. Мошенники используют названия банков, маркетплейсов, государственных сервисов как “точку входа” в коммуникацию с жертвой и не ограничиваются фишинговой страницей, а продолжают взаимодействовать с жертвой по телефону или в мессенджерах для большей убедительности», – отметил Умар Гебенов, главный эксперт направления Brand Protection Cicada8.