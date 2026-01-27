Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения
|

ГК «Медси» управляет информационной безопасностью с помощью Cicada8 CyberRating

Cicada8, компания по управлению уязвимостями и цифровыми угрозами в реальном времени, выстроила процесс контроля информационной безопасности подрядчиков и контрагентов с помощью платформы Cicada8 CyberRating для федеральной сети частных клиник ГК «Медси». Об этом CNews сообщили представители Cicada8.

ГК «Медси» – федеральная сеть частных клиник, на сегодняшний день насчитывает 138 клиник. Ранее процессы оценки контрагентов в «Медси» строились вокруг классических параметров: финансовая устойчивость, юридическая чистота и репутационные риски. С развитием экосистемы внешних взаимодействий возникла задача по проверке уровня их защищенности, поскольку даже единичная уязвимость контрагента может привести к компрометации заказчика.

В ходе таких атак хакеры взламывают целевую жертву не напрямую, а через ее слабо защищенного контрагента. По данным исследования Cicada8, более половины подрядчиков имеют серьезные недостатки в защите от киберугроз, а их ИТ-периметр содержит ряд уязвимостей и некорректных настроек. Важность проблемы подчеркивали и представители ФСТЭК России, ранее сообщавшие о том, что регулятор планирует предъявлять подрядчикам значимых объектов критической информационной инфраструктуры определенные требования по обеспечению информационной безопасности.

Для решения этих задач, а также повышения прозрачности и управляемости цифровых рисков ГК «Медси» внедрила платформу Cicada8 CyberRating – российское решение по автоматизированной оценки кибербезопасности подрядчиков и дочерних организаций. Платформа оценивает широкий спектр критериев и на базе неинвазивного анализа формирует совокупный рейтинг защищенности компаний. Этот рейтинг актуализируется в режиме реального времени, что помогает оценить надежность партнеров и снизить потенциальные угрозы в экосистеме взаимодействий.

Платформа Cicada8 CyberRating стала для «Медси» единым инструментом, позволяющим не просто реагировать на киберугрозы, а управлять ими на уровне бизнес-процессов – с наглядной аналитикой, визуализацией и интеграцией в корпоративные системы. На этапе выбора поставщика прозрачная методология Cicada8 CyberRating помогает принять обоснованное решение, а после начала сотрудничества – контролировать изменения в уровне его защищенности в режиме реального времени. Таким образом, в случае необходимости «Медси» может превентивно ограничить доступ уязвимых подрядчиков к своей инфраструктуре, чтобы нивелировать риски возможных кибератак через них.

Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду
Безопасность

«Для нас, как для лидера в сфере здравоохранения, безопасность данных пациентов – абсолютный приоритет. Cicada8 CyberRating дала нам возможность управлять не только собственными, но и внешними рисками. Все контрагенты «Медси» разделены на группы в зависимости от их уровня доступа в инфраструктуру компании. Для каждой группы разработан свой перечень требований в части ИБ, соблюдение которых позволяет минимизировать риски атак через подрядчиков. Cicada8 CyberRating помогает нам контролировать исполнение этих требований, а также составлять рейтинги наиболее защищенных контрагентов внутри каждой группы», – сказал Виталий Медведев, директор по информационной безопасности ГК «Медси».

«Атаки через подрядчиков становятся все более серьезной киберугрозой, и мы приветствуем осознанный подход ГК «Медси» к управлению цифровыми рисками. Контроль уровня информационной безопасности контрагентов позволит компании обеспечить еще более надежную защиту ключевых бизнес-процессов и данных клиентов», – сказал Сергей Колесников, технический директор Cicada8.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Доля российских BPM-решений составляет порядка 85–90% новых внедрений

Власти разрешили ФСБ блокировать домашний интернет

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

Российские ИБ-компании рискуют остаться без крупных клиентов. Банки массово отказываются от их услуг. ИТ тоже под ударом

Сергей Педченко, Яндекс 360: Ключевой тренд — осмысленное применение ИИ там, где он повышает эффективность работы

Нейросеть не позвонит. В России запретят синтезировать голоса при телефонных звонках во имя безопасности граждан

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще