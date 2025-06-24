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Матушкин Виктор
УПОМИНАНИЯ
|24.06.2025
|Astros Logistics сделала выбор в пользу CICADA8 ETM для контроля и устранения уязвимостей 1
Матушкин Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Future Crew - CICADA8 18 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4825 1
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