Cicada8: почти у половины компаний авиационной отрасли есть признаки опасных уязвимостей во внешнем периметре.

Доля компаний российской авиационной отрасли, которые имеют признаки уязвимостей высокого или критического уровня во внешнем цифровом периметре, составляет 46%. К такому выводу пришли эксперты Cicada8 по результатам анализа свыше 300 организаций. Несмотря на относительно небольшое количество публичных ИТ-активов, компании авиационной отрасли испытывают проблемы в области их инвентаризации и управления. Об этом CNews сообщили представители Cicada8.

По оценкам аналитиков Cicada8, медианная компания авиационной отрасли использует от пяти до семи доменов, 12 веб-приложений и пять адресов. Таким образом, анализ показал, что небольшое число публичных активов не гарантирует порядка в инфраструктуре: в целом по рынку балл падает с ростом цифрового периметра, но одновременно у компаний с небольшим числом активов признаки известных уязвимостей (CVE) находятся почти в половине случаев. Это в том числе связано с недостаточным контролем публичных сервисов, своевременностью их обновления и управлением жизненным циклом цифровых активов. Практика показывает, что даже небольшое количество доступных из интернета систем может создавать серьезные риски для информационной безопасности организации.

Несмотря на повышенные регуляторные требования к безопасности, авиационная отрасль по уровню кибергигиены внешнего цифрового периметра практически не отличается от среднего российского бизнеса. Средний показатель составил 7,0 балла из 10 при среднем значении по российскому рынку 7,07 балла (при оценке 70 000 компаний). При этом доля организаций с оценкой от 7 баллов и выше в авиации оказалась ниже общерыночной — 52% против 65%. Медианное значение также уступает показателю по рынку — 7,2 против 7,5 балла.

В Cicada8 трактуют полученные результаты как свидетельство разрыва между формальным соблюдением требований информационной безопасности и фактической защищенностью внешнего периметра. Компании фиксируют ситуацию с внешним периметром для контроля соответствия требованиям, но в реальности перечень цифровых активов требует более частой актуализации: появляются новые сервисы, меняются подрядчики, остаются незакрытыми поддомены.

Таким образом, несмотря на категорирование объектов, отраслевые стандарты и регулярные проверки, организации авиаотрасли сталкиваются с теми же проблемами, что и представители из менее регулируемых сегментов экономики: наличием устаревших публичных сервисов, ошибками конфигурации и известными уязвимостями.

Слабыми местами авиации остаются репутация сетевых адресов, известные уязвимости (CVE) и недостаточная защита веб-ресурсов. Эксперты Cicada8 отмечают, что низкий результат показателя, связанного с репутацией IP-адресов не свидетельствует о массовом заражении инфраструктуры: часть публичных сервисов размещается на внешних площадках и использует общие адресные пулы, репутация которых может зависеть от предыдущих пользователей или других размещенных на них ресурсов.

Признаки уязвимостей во внешнем периметре создают возможности для нескольких сценариев кибератак. Злоумышленники могут эксплуатировать известные уязвимости устаревших публичных сервисов без применения сложных атак нулевого дня, использовать недостаточно защищенные домены и забытые поддомены для фишинга от имени авиационных компаний, а также получать доступ к корпоративным системам с помощью скомпрометированных учетных данных сотрудников и подрядчиков. Отдельную угрозу представляют нарушения доступности цифровых сервисов, способные привести не только к финансовым потерям, но и к сбоям в обслуживании клиентов.

Дополнительным фактором риска эксперты Cicada8 называют высокую технологическую связанность участников авиационного рынка. Авиакомпании, аэропорты и другие организации отрасли используют общие ИТ-платформы и привлекают одних и тех же поставщиков цифровых решений. В результате компрометация инфраструктуры одного подрядчика потенциально может затронуть сразу несколько организаций. Злоумышленникам достаточно обнаружить уязвимость в одном сервисе, чтобы получить возможность атаковать нескольких его пользователей.

В таких условиях оценка защищенности собственных систем должна дополняться регулярным контролем цифровой инфраструктуры контрагентов. Особое значение приобретают инвентаризация внешних активов, мониторинг доступных из интернета сервисов, своевременное устранение известных уязвимостей и контроль прав доступа сторонних организаций.

«Ключевая проблема заключается не в количестве обнаруженных уязвимостей, а в том, насколько быстро компания способна их выявлять и устранять. Чистота внешнего периметра чаще свидетельствует о недостатке данных или отсутствии инфраструктуры, чем о высоком уровне гигиены. Зрелый подход предполагает постоянную инвентаризацию внешних активов, ограничение числа публично доступных сервисов, контроль конфигураций и репутации адресного пространства, а также оценку рисков, связанных с подрядчиками. Для авиационной отрасли это особенно критично, поскольку компрометация одного поставщика может затронуть сразу несколько участников рынка», — сказал Никита Котиков, руководитель продукта Cicada8 Cyber Rating.

Об исследовании

Срез по состоянию соблюдения гигиены внешнего цифрового периметра российской авиаотрасли производился в рамках большого исследования «Кибербезопасность российского бизнеса 2026», построенного на данных платформы Cicada8 Cyber Rating. Платформа оценивает свыше 800 тыс. российских юрлиц по признакам, видимым из интернета, без доступа к внутренней инфраструктуре. Основа исследования - порядка 70 тыс. компаний с наблюдаемым внешним периметром, в углубленный анализ вошли около 23 тыс. Динамика рассчитана по более чем 20 тыс. компаний под непрерывным наблюдением с 1 января по 30 июня 2026 г. Рейтинг - от 0 до 10, чем выше, тем лучше. Учитываются уязвимости внешних сервисов, сетевая гигиена и репутация адресов, утечки учетных данных и инциденты безопасности.

Отраслевой срез по авиации рассчитан отдельно на тех же данных платформы и охватывает период с июня по август 2026 г. В исследование попали авиакомпании, аэропорты, предприятия ТОиР и авиапрома, профильные научные и образовательные организации.