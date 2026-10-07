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Индексная книга (каталог) CNews*
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Алпатова Ирина

СОБЫТИЯ


07.10.2026 «АльфаСтрахование» предложила бизнесу пройти «Киберчекап» 1
28.08.2017 «Сколково», РБК и «АльфаСтрахование» представили «Института Риска» для риск-менеджеров 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Алпатова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

АльфаСтрахование СГ 403 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6699 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3466 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26929 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1040 1
Шишаков Андрей 1 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48093 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12438 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6620 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34324 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11599 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477769, в очереди разбора - 724431.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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