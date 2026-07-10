Cicada8 автоматизировала комплаенс-аудит подрядчиков

Разработчик решений по управлению уязвимостями и цифровыми угрозами в реальном времени Cicada8 добавил модуль «Опросы» в платформу CyberRating. Решение автоматизирует аудит внутренних процессов информационной безопасности контрагентов, которые невозможно оценить исключительно техническими средствами. Об этом CNews сообщили представители Cicada8.

Необходимость автоматизации обусловлена ростом атак через подрядчиков – более трети инцидентов за 2025 г. связаны со взломом компаний-партнеров, которые имели доступ к инфраструктуре заказчиков. Анализ рынка показывает, что даже при надежно защищенном внешнем периметре у подрядчика могут отсутствовать политики ИБ, а процессы управления доступом быть недостаточно зрелыми. При этом традиционный аудит требует значительных ресурсов: компании обмениваются объемными Excel-анкетами, а специалисты вручную анализируют сотни ответов. Полный цикл оценки занимает недели и плохо поддается регулярному повторению.

Модуль «Опросы» Cicada8 CyberRating переводит этот процесс в цифровой формат. Платформа автоматически рассылает анкеты, собирает ответы, выполняет первичную обработку и формирует итоговую оценку. За счет вшитого в платформу ИИ-аудитора полученные ответы оцениваются на смысловую полноту и практичность, а также сопоставляются с представленными нормативными актами по кибербезопасности. Это позволяет выявить разрыв между реальными практиками в компании и прописанными на бумаге правилами.

В основе модуля «Опросы» заложен гибкий конструктор: пользователи могут применять готовые шаблоны по международным стандартам ИБ или создавать собственные сценарии с условной логикой.

Также пользователь сможет самостоятельно установить шкалу оценки и пороговые значения, распределяя поставщиков по уровням риска. Для повышения объективности платформа поддерживает систему весовых коэффициентов: критически важные меры защиты оказывают большее влияние на итоговый рейтинг, чем формальное выполнение второстепенных требований.

«Практика обмена Excel‑анкетами морально устарела: она медленная, непрозрачная и плохо масштабируется. В условиях роста требований регуляторов и числа подрядчиков бизнесу необходимы платформенные решения, которые обеспечивают прослеживаемость, сопоставимость и повторяемость оценки. Именно такой подход лежит в основе развития CyberRating», — отметил Никита Котиков, руководитель продукта Cicada8 CyberRating.