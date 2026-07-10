Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

Cicada8 автоматизировала комплаенс-аудит подрядчиков

Разработчик решений по управлению уязвимостями и цифровыми угрозами в реальном времени Cicada8 добавил модуль «Опросы» в платформу CyberRating. Решение автоматизирует аудит внутренних процессов информационной безопасности контрагентов, которые невозможно оценить исключительно техническими средствами. Об этом CNews сообщили представители Cicada8.

Необходимость автоматизации обусловлена ростом атак через подрядчиков – более трети инцидентов за 2025 г. связаны со взломом компаний-партнеров, которые имели доступ к инфраструктуре заказчиков. Анализ рынка показывает, что даже при надежно защищенном внешнем периметре у подрядчика могут отсутствовать политики ИБ, а процессы управления доступом быть недостаточно зрелыми. При этом традиционный аудит требует значительных ресурсов: компании обмениваются объемными Excel-анкетами, а специалисты вручную анализируют сотни ответов. Полный цикл оценки занимает недели и плохо поддается регулярному повторению.

Модуль «Опросы» Cicada8 CyberRating переводит этот процесс в цифровой формат. Платформа автоматически рассылает анкеты, собирает ответы, выполняет первичную обработку и формирует итоговую оценку. За счет вшитого в платформу ИИ-аудитора полученные ответы оцениваются на смысловую полноту и практичность, а также сопоставляются с представленными нормативными актами по кибербезопасности. Это позволяет выявить разрыв между реальными практиками в компании и прописанными на бумаге правилами.

В основе модуля «Опросы» заложен гибкий конструктор: пользователи могут применять готовые шаблоны по международным стандартам ИБ или создавать собственные сценарии с условной логикой.

Также пользователь сможет самостоятельно установить шкалу оценки и пороговые значения, распределяя поставщиков по уровням риска. Для повышения объективности платформа поддерживает систему весовых коэффициентов: критически важные меры защиты оказывают большее влияние на итоговый рейтинг, чем формальное выполнение второстепенных требований.

«Практика обмена Excel‑анкетами морально устарела: она медленная, непрозрачная и плохо масштабируется. В условиях роста требований регуляторов и числа подрядчиков бизнесу необходимы платформенные решения, которые обеспечивают прослеживаемость, сопоставимость и повторяемость оценки. Именно такой подход лежит в основе развития CyberRating», — отметил Никита Котиков, руководитель продукта Cicada8 CyberRating.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Машина баз данных для работы в высоконагруженных системах: как выбрать?

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских операционных систем

Отбывающий срок основатель Group-IB Илья Сачков заработал 1,5 миллиарда рублей

Никита Векессер, Orion soft: Безопасность ИИ – новая инфраструктурная задача бизнеса

Переговорщики с киберпреступниками сами оказались преступниками

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще