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«ДиалогНаука» дополнила продуктовый портфель решением Cicada8

Компания «ДиалогНаука» заключила партнерское соглашение с компанией Cicada8, российским разработчиком программных решений в области кибербезопасности, специализирующимся на управлении уязвимостей, мониторинге цифровых угроз и защите бренда.

«ДиалогНаука» расширила продуктовый портфель платформой Cicada8 Dependency firewall. Решение предназначено для защиты от Supply Chain атак посредством автоматизированного анализа безопасности всех компонентов, используемых в ПО. Платформа обеспечивает превентивную блокировку уязвимых и вредоносных зависимостей на всех этапах жизненного цикла разработки ПО.

Платформа Cicada8 Dependency firewall включена в Единый реестр российского ПО и является полностью российской разработкой.

«Платформа Cicada8 Dependency firewall органично дополняет наши компетенции в области защиты инфраструктуры и позволит нашим заказчикам закрывать уязвимости в цепочках поставок ПО на самом раннем этапе – еще до того, как небезопасный код попадет в контур разработки», ‒ отметил Александр Печников, директор по маркетингу АО «ДиалогНаука».

«Сотрудничество с крупным интегратором ‒ это возможность сделать технологии Cicada8 более доступными для бизнеса и помочь достичь технологического суверенитета в вопросах информационной безопасности, обеспечив полную видимость их цифрового периметра ‒ от внешних границ до внутренних хостов и цепочек поставок ПО», ‒ сказал Тимур Бигулов, руководитель по развитию партнеров Cicada8.

Партнеры планируют проведение совместных мероприятий для потенциальных заказчиков, участие в выставках и конференциях, запуск рекламных кампаний и акций.

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