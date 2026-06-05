Российский ИБ-разработчик Cicada8 начинает экспансию в Юго-Восточную Азию

Cicada8, российский разработчик решений для кибербезопасности, выходит на рынок Индонезии. Стратегическим партнером вендора в регионе выступит крупный системный интегратор Walden Global Services (WGS). В компании оценивают потенциальную выручку от проектов в Индонезии в $10 млн к 2027 г. Об этом CNews сообщили представители Cicada8.

Индонезия стала первым зарубежным рынком для ИБ-поставщика. Это один из самых быстрорастущих цифровых хабов Юго-Восточной Азии и один из наиболее перспективных рынков в регионе для вендоров решений в области безопасности. Страна сталкивается с ростом числа киберугроз на фоне острого дефицита ИБ-специалистов. По оценке Cicada8, объем целевого рынка для продуктовой линейки компании в Индонезии составляет около $1,1 млрд, а потенциальный среднегодовой темп прироста – порядка 20%.

На индонезийский рынок Cicada8 планирует вывести ключевые продукты и сервисы для управления уязвимостями и цифровыми угрозами в реальном времени. Среди них – Cicada8 ETM для контроля внешнего периметра, Cicada8 VM для внутреннего периметра, Cicada8 Dependency Firewall для безопасной разработки ПО и Cicada8 Cyber Rating для оценки рисков контрагентов.

Клиенты получат доступ к единой платформе с инструментами искусственного интеллекта, которая позволяет закрыть все «слепые пятна» с точки зрения безопасности. Это особенно актуально для компаний с развитой цифровой инфраструктурой, сложными цепочками поставок и высокими требованиями к защите данных.

В Cicada8 считают, что это позволит решить ряд ключевых задач местного рынка: выявление и приоритизацию растущего числа киберугроз, частичную компенсацию дефицита ИБ-кадров, повышение эффективности процессов за счет сокращения ручных операций и усиление контроля рисков, связанных с подрядчиками и цепочками поставок. Партнерство также может усилить конкуренцию в сегментах ETM/EASM, VM, third-party risk management и brand protection, что в конечном счете будет способствовать развитию этих продуктовых направлений.

Выход на новый рынок компания реализует по партнерской модели. На старте один из крупнейших поставщиков услуг по аутсорсингу разработки ПО в Индонезии Walden Global Services возьмет на себя продвижение решений, развитие канала продаж, взаимодействие с локальными заказчиками и партнерскую дистрибуцию. Он фактически обеспечит адаптацию и сопровождение продуктов в соответствии со спецификой рынка.

Cicada8, в свою очередь, сосредоточится на продуктовой экспертизе, поддержке сложных внедрений, а также на второй и третьей линиях технической поддержки. Кроме того, на первом этапе планируется провести продуктовое обучение для команды локального партнера.

В течение первого года работы в Индонезии Cicada8 рассчитывает привлечь пять внешних корпоративных клиентов. Сейчас готовится к запуску несколько пилотных проектов. Долгосрочная цель компании – достичь доли рынка (SOM) на уровне около $0,01 млрд к 2027 г.

«Выход в Индонезию для нас – это в том числе серьезный вызов. Мы видим высокий уровень конкуренции, ценовую чувствительность рынка и понимаем необходимость локальной адаптации коммерческой модели и поддержки. Наша задача на старте – выстроить устойчивое партнерство с учетом этих факторов», – сказала Елена Непочатова, коммерческий директор Cicada8.

В компании планируют дальнейшее расширение международного присутствия, в числе перспективных регионов на ближайшее время рассматриваются Белоруссия и Вьетнам.