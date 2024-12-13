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Спрос на облачные мощности для обучения искусственного интеллекта за год вырос почти в 4 раза

МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о том, что закупки виртуальной инфраструктуры с GPU-ускорителями для обучения ИИ в облаке MWS в третьем квартале 2024 г. выросли почти в четыре раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего сервисом пользуются компании из сферы информации и связи, и предприятия, занимающиеся научной и технической деятельностью. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего искусственный интеллект в облаке обучают компании из сферы информации и связи. На них приходится более 40% клиентов MWS, пользующихся данной услугой. В 24% случаев свои вычислительные процессы в облако переносят предприятия, занимающиеся научной и технической деятельностью. Кроме того, популярностью технология пользуется у представителей обрабатывающей промышленности, а также у транспортных, строительных и медицинских компаний.

Более всего потребление виртуальной инфраструктуры с GPU выросло в сфере здравоохранения — более чем в три раза. Также растёт спрос на технологию у предприятий, занимающихся профессиональной научной и технической деятельностью, — в 2,8 раза и у компаний из сферы информации и связи — в 2,3.

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Чаще всего обучают искусственный интеллект в облаке компании из Москвы и Санкт-Петербурга. Также в лидерах по использованию виртуальной инфраструктуры с GPU представители Татарстана и Нижнего Новгорода.

«Рост спроса на облака для обучения искусственного интеллекта связан с двумя факторами. С одной стороны, российские компании всё чаще начинают внедрять искусственный интеллект. Его используют в чат-ботах, голосовых помощниках, при проведении научных исследований и для прогнозирования в финансовом секторе. С другой стороны, вычислительные мощности для его обучения становятся менее доступными. Это приводит к тому, что российские компании всё чаще начинают переносить процесс обучения искусственного интеллекта в виртуальную инфраструктуру. Предприятиям нет необходимости закупать дорогостоящее оборудование и ждать, пока оно приедет. Они могут начать работать с ИИ без внушительных капитальных затрат с помощью облачных сервисов из коробки», — сказал директор по новым облачным продуктам МТС Web Services Алексей Кузнецов.

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