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Merlion стала дистрибьютором ТСС

Merlion и группа компаний ТСС объявили о подписании дистрибьюторского соглашения.

Группа компаний ТСС с 1993 г. занимается производством, поставкой и сервисным обслуживанием дизельных генераторных установок, сварочных агрегатов, портативных генераторов, а также строительного оборудования. В арсенале компании – современный и технологичный производственный комплекс, обширная сеть складов и авторизованных сервисных центров.

Подписанное дистрибьюторское соглашение распространяется на категорию бытовых решений для дома и ремонта – так, партнерам Merlion уже доступно несколько позиций данного производителя, в частности, бензиновые и дизельные генераторы мощностью от 2кВт до 10кВт, оборудование для МMA и MIG-MAG сварки, плазменные резаки, виброплиты.

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Геннадий Попов, директор по маркетингу ГК ТСС, сказал: «Сотрудничество с Merlion — это важный шаг к популяризации наших продуктов на b2c-рынке. Вместе с нашим дистрибьютором мы сможем познакомить большее количество пользователей с преимуществами и возможностями продукции под брендом ТСС».

Александр Кузнецов, директор департамента маркетинга ГК Merlion, отметил: «Продукция ТСС хорошо зарекомендовала себя в первую очередь своими проектами в корпоративном сегменте. Теперь вместе с вендором мы сосредоточимся на аудитории «домовладельцев», которым может пригодиться подобное оборудование. Уверен, что в условиях постоянно растущего спроса на решения в области автономного электроснабжения целевые потребители смогут по достоинству оценить высокое качество предлагаемой техники ТСС, а наши розничные партнеры – возможность выбора оборудования под любые задачи своих потенциальных покупателей».

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