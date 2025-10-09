Разделы

Arenadata и «АльфаСтрахование» будут совместно развивать направление данных на страховом рынке

Группа Arenadata и «АльфаСтрахование» договорились о стратегическом сотрудничестве. Взаимодействие будет направлено на разработку и внедрение передовых решений для работы с большими данными и построения корпоративных хранилищ.

Ключевыми целями совместной работы станут решение задач инновационного развития, внедрение лучших практик управления данными (Data Governance), поиск новых точек роста и повышение операционной эффективности «АльфаСтрахование».

В рамках достигнутых договорённостей компании планируют обмениваться опытом, проводить совместные консультации и создавать рабочие группы для разработки перспективных направлений. Фокус будет сделан на внедрении технологий, которые повысят скорость и качество аналитики, что критически важно для принятия стратегических решений на быстро меняющемся рынке.

Продукты Arenadata помогают клиентам финансового сектора эффективно работать с большими объёмами данных, обеспечивая их хранение и быструю аналитическую обработку с высокой надёжностью. Благодаря модульной архитектуре и удобному интерфейсу дата-платформу группы легко интегрировать в существующую инфраструктуру, что гарантирует стабильную работу и развитие бизнес-процессов. Это делает Arenadata важным технологическим партнером для финансовых организаций, ориентированных на эффективное управление данными.

