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Дата-платформа Arenadata One включена в реестр отечественного ПО

Новая дата-платформа Arenadata One (AD.One), разработанная Arenadata, официально внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Arenadata One — cloud-native-платформа обработки и хранения больших данных. Она обеспечивает простоту масштабирования, гибкость управления и универсальность работы с данными различных форматов, сочетая как аналитическую, так и транзакционную нагрузку.

Платформа Arenadata One с 6 мая 2025 г. имеет официальный статус «Включено в реестр» по заявлению №327685 и зарегистрирована под реестровым номером 27812. Ознакомиться с карточкой записи можно на портале Минцифры. Включение в реестр подтверждает, что Arenadata One соответствует критериям российского законодательства в области ИТ. Это дает заказчикам всех отраслей уверенность в легальности, технической зрелости и поддержке платформы со стороны российского разработчика.

«Получение статуса зарегистрированного отечественного ПО — это не просто формальность. Это признание нашей технологической устойчивости и соответствия строгим требованиям российского законодательства. Теперь заказчики могут включать Arenadata One в большинство своих ИТ-ландшафтов. Это серьезный шаг к более широкому распространению отечественных решений на рынке аналитических платформ», — сказал Дмитрий Гайворонский, менеджер по развитию бизнеса Arenadata One.

Компании, реализующие стратегии по снижению зависимости от иностранных решений, получили легитимный мощный инструмент по работе с данными с отечественной технической и юридической поддержкой.

AD.One решает такие задачи, как: построение Lakehouse; real-time-аналитика; хранение векторов и features; база данных по требованию.

Возможности Arenadata One

Архитектурное разделение Compute и Storage. Это подход к утилизации аппаратных мощностей за счет изоляции/разделения ресурсов и автомасштабирования Compute, в том числе scale-to-zero.

Интегрированное cloud-native OLTP- и ИИ-хранилище. Горизонтально масштабируемые компоненты, использующие RAM и Disk для real-time-аналитики, хранения векторов и features.

Снижение OpEx и CapEx. Уменьшение затрат на хранение и обработку данных, повышенная окупаемость инвестиций (ROI), снижение совокупной стоимости владения (TCO) и сокращение времени вывода продуктов на рынок (T2M).

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Multi-tier-архитектура. Механизм температурного хранения и обработки данных на основе приоритетов пользователей и требований бизнеса.

Data Governance. Интегрированное средство управления моделью, качеством и связанностью данных, неотрывно связанное с Compute и Storage.

Storage S3. Единый стандарт унифицированного хранения, который позволяет хранить данные и резервные копии в одном Storage с возможностью аналитики, в том числе над бэкапами.

Hybrid Cloud. Сервис для построения гибридного облачного хранения, где часть Compute и Storage находится в инфраструктуре заказчика, а часть — у облачного провайдера.

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Цифровизация

Дата-платформа Arenadata One объединяет в одной self-service — консоли управления две взаимодополняющие версии: Arenadata One OLAP (Online Analytical Processing) Edition и Arenadata One OLTP (Online Transaction Processing) Edition.

Платформа имеет интегрированные средства мониторинга, оркестрации, а также управления данными для реализации концепции Data Governance. Повышенное внимание уделено информационной безопасности при работе с данными: ролевая модель позволяет настраивать права доступа на уровнях строчек и столбцов, есть встроенные средства авторизации и аутентификации, интеграция с популярными SIEM-системами.

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