CNewsMarket подготовил второй ежегодный рейтинг российских систем кадрового электронного документооборота (КЭДО). В обзоре рассматриваются решения, обеспечивающие оформление, согласование и хранение кадровых документов в электронном виде. Итоговый рейтинг учитывает около 90 параметров, характеризующих функциональные возможности российских сервисов КЭДО и качество технической поддержки пользователей.
CNewsMarket публикует второй ежегодный обзор российских систем КЭДО, предназначенных для создания, подписания, согласования и хранения кадровых документов. В 2021 г. были приняты дополнения в 377-ФЗ, регулирующие электронный документооборот в сфере трудовых отношений, разрешающие использовать усиленную электронную подпись сотрудника вместо обычной и сделавшие бумажные формы необязательными.
Согласно законодательству, цифровизация кадрового ЭДО затрагивает весь комплекс документов, возникающих в ходе трудовых отношений, в том числе:
- Трудовые договоры и дополнительные соглашения;
- Приказы о приеме, переводе, повышении и др.;
- Заявления на отпуск, отгулы, об изменении персональных данных и др.;
- Уведомления о премиях, изменениях условий труда и др.
Переход на электронный кадровый документооборот позволил не только существенно ускорить процессы оформления кадровых документов за счет централизованного управления, но и предоставил компаниям полностью легальный механизм для работы с удаленными сотрудниками, что является критически важным для некоторых типов бизнеса.
Внедрение КЭДО не только улучшает качество работы HR-отдела и финансовых служб, в том числе за счет автоматизации обработки и маршрутизации документов, но и приносит пользу всем сотрудникам организации. После оформления согласия на переход в КЭДО каждый работник может получить доступ к расчетным листкам, уведомлениям о поступлении новых документов на подпись либо для ознакомления, плану отпуска (количество использованных дней, согласование дат с учетом работы отдела и т.п.) из личного кабинета с любого устройства.
В рамках обзора российские системы КЭДО сравниваются по критериям «Функциональность» (более 50 параметров), «Enterprise-возможности» (массовые действия с документами), «Интеграции с 1С» и по качеству технической поддержки (включая наличие собственной партнерской сети).
Результаты рейтинга
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».
Сравнение решений проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:
1. Функциональность:
- Визуализация основной информации по документу
- Место для сохранения документов с гибкими настройками доступа
- История действий по документу
- Фильтры действий по реестру документов
- Встроенный ИИ-помощник для кадровиков и сотрудников
- Интеграция по API
- Полнофункциональное мобильное приложение
- Модули в рамках системы с настраиваемыми в режиме no-code этапами
- Согласования
- Работа с документами
- Возможности администрирования
- Возможности в рамках личного кабинета сотрудника
- Поддержка электронных подписей
- Безопасность решения
2. Массовые действия (Enterprise-возможности):
- Массовое приглашение новых сотрудников одним действием
- Возможность создавать, редактировать и отправлять на подпись документы, шаблоны и комплекты одним действием
- Создание групповых чатов по документу
3. Автоматизация работы с «1С»:
- Отправка на подпись документов из «1С»
- Прием данных настроенного маршрута участников подписания из «1С» при отправке документа на подпись
- Отправка документов, привязанных к сотруднику в «1С»
- Настраиваемая автоматизация создания документов на основании заявок без ручного участия
- Готовые интеграции с модулями «1С»
4. Поддержка:
- Наличие в реестре отечественного ПО
- Форматы поставки ПО
- Поддержка в режиме 24*7
- Онлайн‑документация/база знаний/руководства в открытом доступе
- Более одного уровня техподдержки
- Единое окно обращений (поддержка омниканальности)
- SLA для техподдержки (с приоритетами и контролем сроков)
- Длительность бесплатного тестирования полнофункциональной версии более 10 дней
- Партнерская сеть
Источник: CNewsMarket, 2025 г. Полная версия
Лидером рейтинга российских решений для КЭДО стал «Битрикс24» от компании «1С-Битрикс».
Второе место — у решения EasyDocs, который позиционируется как сервис для работы с самозанятыми, ИП и физлицами по гражданско-правовому договору (ГПД), а также гибридными сотрудниками. Выпуск электронной подписи осуществляется непосредственно из интерфейса системы. К особенности системы можно отнести реализованное взаимодействие с работниками в Telegram-канале, что позволяет оформлять и согласовывать необходимые документы в интуитивно-понятном режиме.
На третьем месте, с незначительным отставанием от лидера, находится система Directum HR Pro. Сервис выстроен на модульной архитектуре, что добавляет гибкости при внедрении: при старте можно подключить только необходимые модули, например найм, отпуска и командировки. Есть визуальный редактор бизнес-процессов для настройки порядка и сроков согласования документов. Среди отличительных особенностей системы следует упомянуть ИИ-помощника для кадровиков и сотрудников, встроенного в базовую версию (причем уже с библиотекой промптов), возможности интеграции при помощи REST API, а также большое количество готовых коннекторов.
Правила начисления баллов
Рейтинг построен по балльной системе. Каждому решению начислены баллы в соответствии с таблицей. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
Перейти к обзору «Кадровый электронный документооборот (КЭДО) 2025»
Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «КЭДО» в теме письма.