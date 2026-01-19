CNewsMarket подготовил второй ежегодный рейтинг российских систем кадрового электронного документооборота (КЭДО). В обзоре рассматриваются решения, обеспечивающие оформление, согласование и хранение кадровых документов в электронном виде. Итоговый рейтинг учитывает около 90 параметров, характеризующих функциональные возможности российских сервисов КЭДО и качество технической поддержки пользователей.

CNewsMarket публикует второй ежегодный обзор российских систем КЭДО, предназначенных для создания, подписания, согласования и хранения кадровых документов. В 2021 г. были приняты дополнения в 377-ФЗ, регулирующие электронный документооборот в сфере трудовых отношений, разрешающие использовать усиленную электронную подпись сотрудника вместо обычной и сделавшие бумажные формы необязательными.

Согласно законодательству, цифровизация кадрового ЭДО затрагивает весь комплекс документов, возникающих в ходе трудовых отношений, в том числе:

Трудовые договоры и дополнительные соглашения; Приказы о приеме, переводе, повышении и др.; Заявления на отпуск, отгулы, об изменении персональных данных и др.; Уведомления о премиях, изменениях условий труда и др.

Переход на электронный кадровый документооборот позволил не только существенно ускорить процессы оформления кадровых документов за счет централизованного управления, но и предоставил компаниям полностью легальный механизм для работы с удаленными сотрудниками, что является критически важным для некоторых типов бизнеса.

Внедрение КЭДО не только улучшает качество работы HR-отдела и финансовых служб, в том числе за счет автоматизации обработки и маршрутизации документов, но и приносит пользу всем сотрудникам организации. После оформления согласия на переход в КЭДО каждый работник может получить доступ к расчетным листкам, уведомлениям о поступлении новых документов на подпись либо для ознакомления, плану отпуска (количество использованных дней, согласование дат с учетом работы отдела и т.п.) из личного кабинета с любого устройства.

В рамках обзора российские системы КЭДО сравниваются по критериям «Функциональность» (более 50 параметров), «Enterprise-возможности» (массовые действия с документами), «Интеграции с 1С» и по качеству технической поддержки (включая наличие собственной партнерской сети).

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Топ-10 российских систем КЭДО 2025. Структура баллов Подробнее: Обзор «Кадровый электронный документооборот (КЭДО) 2025» Функциональность Enterprise-возможности Интеграции с « 1С Поддержка 595 120 100 110 595 120 100 105 595 120 100 95 585 120 90 105 585 110 95 85 575 120 90 70 555 120 80 90 545 105 100 92 532 120 100 90 505 75 100 95

Сравнение решений проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

Визуализация основной информации по документу

Место для сохранения документов с гибкими настройками доступа

История действий по документу

Фильтры действий по реестру документов

Встроенный ИИ-помощник для кадровиков и сотрудников

Интеграция по API

Полнофункциональное мобильное приложение

Модули в рамках системы с настраиваемыми в режиме no-code этапами

Согласования

Работа с документами

Возможности администрирования

Возможности в рамках личного кабинета сотрудника

Поддержка электронных подписей

Безопасность решения

2. Массовые действия (Enterprise-возможности):

Массовое приглашение новых сотрудников одним действием

Возможность создавать, редактировать и отправлять на подпись документы, шаблоны и комплекты одним действием

Создание групповых чатов по документу

3. Автоматизация работы с «1С»:

Отправка на подпись документов из «1С»

Прием данных настроенного маршрута участников подписания из «1С» при отправке документа на подпись

Отправка документов, привязанных к сотруднику в «1С»

Настраиваемая автоматизация создания документов на основании заявок без ручного участия

Готовые интеграции с модулями «1С»

4. Поддержка:

Наличие в реестре отечественного ПО

Форматы поставки ПО

Поддержка в режиме 24*7

Онлайн‑документация/база знаний/руководства в открытом доступе

Более одного уровня техподдержки

Единое окно обращений (поддержка омниканальности)

SLA для техподдержки (с приоритетами и контролем сроков)

Длительность бесплатного тестирования полнофункциональной версии более 10 дней

Партнерская сеть

Место Компания Решение Итоговый балл 1 1С-Битрикс Битрикс24 925 2 Парадокс EasyDocs 920 3 Directum Directum HR Pro 910 4 Компания «Тензор» Saby Staff 900 5 ЭмплДокс EmplDocs 875

Источник: CNewsMarket, 2025 г. Полная версия

Лидером рейтинга российских решений для КЭДО стал «Битрикс24» от компании «1С-Битрикс».

Второе место — у решения EasyDocs, который позиционируется как сервис для работы с самозанятыми, ИП и физлицами по гражданско-правовому договору (ГПД), а также гибридными сотрудниками. Выпуск электронной подписи осуществляется непосредственно из интерфейса системы. К особенности системы можно отнести реализованное взаимодействие с работниками в Telegram-канале, что позволяет оформлять и согласовывать необходимые документы в интуитивно-понятном режиме.

На третьем месте, с незначительным отставанием от лидера, находится система Directum HR Pro. Сервис выстроен на модульной архитектуре, что добавляет гибкости при внедрении: при старте можно подключить только необходимые модули, например найм, отпуска и командировки. Есть визуальный редактор бизнес-процессов для настройки порядка и сроков согласования документов. Среди отличительных особенностей системы следует упомянуть ИИ-помощника для кадровиков и сотрудников, встроенного в базовую версию (причем уже с библиотекой промптов), возможности интеграции при помощи REST API, а также большое количество готовых коннекторов.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому решению начислены баллы в соответствии с таблицей. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов 1. Массовые действия (Enterprise-возможности)

▪ Возможность создавать комплекты документов для отправки группой одним действием ▪ Возможность создавать, редактировать и отправлять на подпись шаблоны и комплекты шаблонов для быстрой отправки ▪ Массовая отправка расчетных листов ▪ Массовое приглашение новых сотрудников одним действием ▪ Настраиваемое массовое подписание документов для сотрудников ▪ Отправка комплектов документов на подпись группе сотрудников одним действием ▪ Подписание работодателем нескольких документов одним действием (пакетное подписание) ▪ Создание групповых чатов по документу только с участниками конкретного процесса подписания в определенном статусе

2. Возможности администрирования

▪ Возможность назначения/удаления ролей ▪ Гибкая настройка доступа участников к сервису КЭДО к документам и процессам ▪ Кастомизация: изменение фона рабочего пространства, брендирование ▪ Редактирование бизнес-процессов в режиме no-code ▪ Создание иерархической структуры компании: по отделам, функциональным командам

3. Поддержка в режиме 24*7

15 баллов за каждый вариант 1. Функциональность

▪ Визуализация основной информации по документу: статус и кнопки для быстрых действий ▪ Возможность создания библиотеки промптов для ИИ-помощника ▪ Встроенный ИИ-помощник для кадровиков и сотрудников ▪ Интеграция по API ▪ История действий по документу: логи просмотра документа другими сотрудниками, отправка, получение, факт отказа и подписания заявок ▪ Место для сохранения документов с гибкими настройками доступа ▪ Полнофункциональное мобильное приложение ▪ Фильтры действий по реестру документов: исходящие, на согласование, на подпись и т.п. ▪ Фильтры для поиска по участнику подписания, по компании, по дате подписания

2. Модули в рамках системы с настраиваемыми в режиме no-code этапами и с переходящими сущностями из модуля в модуль

▪ Модуль "Адаптация" ▪ Модуль "Вакансии" ▪ Модуль "Заказ справок" ▪ Модуль "Кадровый перевод" ▪ Модуль "Обучение" ▪ Модуль "План найма" ▪ Модуль "Сбор документов" ▪ Другие

3. Согласования

▪ Базовый линейный маршрут согласования с последовательным согласованием более 15 участников ▪ Выбор согласующим по роли (руководитель или заместитель) ▪ Гибкая настройка в режиме no-code ▪ Использование управленческой структуры для согласования ▪ Использование юридической структуры для согласования ▪ Настройка сложных маршрутов согласования в режиме no-code

4. Работа с документами

▪ Выполнение заданных действий при переходе между стадиями ▪ Графический (no-code) интерфейс для проектирования процессов ▪ Запуск и согласование заявлений на отпуск ▪ Наличие шаблонов стандартных заявлений ▪ Настройка (корректировка) стандартных шаблонов ▪ Настройка автоматических уведомлений участникам КЭДО о необходимости подписать документ ▪ Настройка отложенных действий с документами ▪ Настройка связки "Шаблон + Маршрут+настройки" по конкретной форме документа ▪ Настройка сроков подписания документов ▪ Настройки этапов подписания: контроль сроков, отмена, продление сроков и т.п. ▪ Оформление и утверждение документов на командировки ▪ Реализация нелинейных процессов с ветвлением на основе данных

5. Личный кабинет сотрудника

▪ Автоматическое информирование сотрудников о поступлении нового документа на подпись, о подписанном документе ▪ Бесшовный переход в индивидуальные и групповые чаты системами ВКС/UC ▪ Профиль сотрудника: ФИО, фото, должность, город, отдел, руководитель, блок для иной информации ▪ Функционал для автоматического отображения по запросу доступного количества дней отпуска ▪ Функционал для автоматического отображения по запросу сформированных расчетных листков

6. Автоматизация работы с «1С»:

▪ Настраиваемая автоматизация создания документов на основании заявок ▪ Отправка документов, привязанных к сотруднику в «1С» ▪ Отправка на подпись документов из «1С» ▪ Прием данных настроенного маршрута участников подписания из «1С» при отправке документа на подпись

7. Готовые интеграции с «1С»

▪ «1С:ЗУП» ред. 3.0 ▪ «1С: ERP Управление предприятием» 2 ▪ «1С: Комплексная автоматизация» ред. 2 ▪ Передача параметров сданными из учетной системы и автоматическое заполнение печатных форм документов на сервисе КЭДО данными сотрудника из 1С ▪ Настройка привязки подписанных документов к сущностям в «1С» с помощью no-code интерфейса ▪ «1С: Бухгалтерия предприятия», ред. 3.0

8. Поддержка электронных подписей

▪ Бесплатная подпись УНЭП для сотрудников в Госключе ▪ Возможность прикреплять МЧД ▪ Выдача электронной подписи без участия представителя работодателя ▪ Интеграция с внутрикорпоративным УЦ ▪ Интеграция с МП Госключ ▪ Интеграция со сторонним УЦ ▪ Облачная УНЭП (внешние УЦ) ▪ ПЭП ▪ УКЭП от лица Работника ▪ УКЭП от лица Работодателя

9. Безопасность

▪ Данные хранятся в аккредитованном ЦОДе на территории РФ ▪ Защита каналов связи от DDOS атак ▪ On-prem решение

10. Поддержка

▪ SLA для техподдержки (с приоритетами и контролем сроков) ▪ Более одного уровня техподдержки ▪ Длительность бесплатного тестирования полнофункциональной версии более 10 дней ▪ Единое окно обращений (омниканальность) ▪ Онлайн‑документация/база знаний/руководства в открытом доступе

11. В реестре отечественного ПО

10 баллов за каждый вариант Форматы поставки ПО:

▪ Облачное от вендора (SaaS) ▪ На серверы клиента (On-premise) ▪ На серверы клиента (On-premise) 5 баллов за каждый вариант Партнерская сеть 1 – 10 партнеров = 5 баллов 11 – 50 партнеров = 10 баллов 50 – 100 партнеров = 15 баллов 100 – 500 партнеров = 20 баллов Более 500 партнеров = 25 баллов

Более 500 партнеров = 25 баллов

