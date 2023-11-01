В «Контур.Толке» появится собственный мессенджер в 2024 году

В «Контур.Толке» появится собственный мессенджер в 2024 г. Об этом стало известно на CNews FORUM, посвященном информационным технологиям. Мероприятие проходит в Москве.

Теперь «Толк» позволит бизнесу вести коммуникации и проводить онлайн-встречи в едином пространстве. Пользователи смогут создавать приглашения на встречу, нажав на одну кнопку в чате.

Открытые и закрытые чаты, каналы, треды для обсуждений — в мессенджере будут все инструменты для эффективного общения. Переписка синхронизируется на всех устройствах. Сообщение не потеряется, если получатель был не в сети.

Отдельное внимание разработчики уделяют безопасности облачного решения. Чаты будут защищены сквозным шифрованием. Доступ к мессенджеру получат только сотрудники организации, при этом можно будет быстро перенести адресную книгу в мессенджер.

Павел Скрипниченко, руководитель «Контур.Толка», сказал: «Запрос рынка очевиден — и бизнесу, и госкомпаниям нужен одновременный доступ к видеосвязи, мессенджеру, вебинарной платформе и LMS-системе. Мы такую продуктовую группу строим. Развиваем «Толк» в сторону поддержки всех видов синхронной и асинхронной коммуникации. Планируем сформировать портфель продуктов и сделать так, чтобы он укрепился на отечественном рынке, развивался и занял свою нишу».

Чтобы получить уведомление о запуске мессенджера и попасть в лист ожидания для тестирования, достаточно заполнить форму.

Команда «Толка» развивает комплекс решений для коммуникаций. Продуктовая группа объединяет сервис видеосвязи, решение для трансляций и вебинаров, платформу для онлайн-обучения. Решения интегрированы друг с другом. Корпоративный мессенджер пополнит линейку сервисов в первом полугодии 2024 г.