«МегаФон» внедрил «Контур.Толк» для онлайн-обучения

У каждого специалиста компании есть индивидуальный трек развития. Чтобы повышать квалификацию сотрудников, организуют вебинары, бизнес-тренинги, деловые игры.

Специалисты «МегаФона» работают по всей стране, поэтому большую часть мероприятий проводят в онлайн-формате. При выборе платформы компания остановилась на проверенном решении, которое отвечало критериям команды тренеров: работа с группами; демонстрация экрана; облачные записи с расшифровкой; скачивание видео в хорошем качестве; выгрузка статистики после мероприятия; сохранение списка участников.

Для задач обучения подошел «Толк», и в «МегаФоне» внедрили решение «Контура». Интеграция сервиса с корпоративным календарем помогла сделать переход бесшовным: сотрудники просто подключаются к обучающим мероприятиям по ссылкам в календаре. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Толк» — пространство для коммуникаций. Позволяет проводить онлайн-встречи, запускать вебинары и вести переписки с коллегами в защищенной среде. Сервис можно встроить в инфраструктуру компании: настроить SSO, синхронизацию с календарями, IP-телефонией, а с помощью API интегрировать решение с любыми внутренними системами.

Денис Морозов, тренер-эксперт компании «МегаФон» в макрорегионе Москва: «Толк стал незаменимым инструментом для тренингов и стратегических сессий. Возможность делить участников на группы упростила организацию мероприятий. В стратегических сессиях важен состав команд, который тренеры заранее определяют, а во время тренингов используются голосования — результаты удобно скачивать».

Статистика позволяет отслеживать посещаемость: тренеры проверяют, кто из сотрудников подключался, и используют эти данные для анализа вовлеченности. Все записи хранятся в облаке, их можно пересматривать или скачивать с расшифровкой. Для знаковых мероприятий в компании организуют трансляции, которые сотрудники могут смотреть как в офисе, так и в онлайн-формате.

Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре»: «Наш опыт сотрудничества с «МегаФоном» показывает, как важно крупным компаниям использовать решение, которое легко интегрируется в инфраструктуру и внутренние процессы. Рады, что «Контур.Толк» стал частью системы корпоративного обучения «МегаФона» и надеемся, что сервис поможет компании развивать компетенции сотрудников».