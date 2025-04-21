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«Билайн» выбрал «Контур.Толк» для корпоративных коммуникаций ​

«Билайн» завершил переход на российскую платформу для коммуникаций «Контур.Толк». Сервисом пользуются более 19 тыс. сотрудников компании, а пиковая нагрузка достигает 3,5 тыс. участников в более чем 600 конференциях. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Выбирая платформу для корпоративных коммуникаций, компания оценивала сервисы по 70+ критериям. Однако удобство использования и стабильность работы стали решающими. Среди других факторов были требования безопасности, совместимость с инфраструктурой компании и возможность интеграции с корпоративными сервисами. В «Билайн» выбрали «Контур.Толк», ключевыми преимуществами стали: поддержка большого количества участников встречи; возможность деления на команды; интуитивно понятный интерфейс.

Особенно ценным для «Билайн» оказалось решение для переговорных комнат, так как большинство сотрудников работает в гибридном формате.

Игорь Хитяев, начальник отдела поддержки ключевых сотрудников и систем ВКС в «Билайн»: «Удобный сценарий: зашел в переговорку, отсканировал QR-код — и можно запустить встречу. Это комфортно с точки зрения пользовательского опыта. При этом не пришлось полностью переоснащать переговорки, так как удалось использовать имеющееся оборудование».

Переход на «Контур.Толк» положительно повлиял на рабочие процессы в компании. По словам Игоря Хитяева, организация онлайн-мероприятий упростилась, а вовлеченность сотрудников на внутренних ивентах повысилась. Автоматизирована работа с результатами встреч — особенно высоко пользователи оценили саммари созвонов.

Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре»: «Мы развиваем «Толк» как пространство для эффективных коммуникаций. Резюме, заметки, расшифровки, записи — эти и другие артефакты встреч хранятся в сервисе, помогают подводить итоги переговоров. Планируем расширять количество артефактов, чтобы помочь компаниям и командам извлекать максимум пользы из рабочего общения».

«Контур.Толк»— пространство для коммуникаций, которое позволяет проводить онлайн-встречи, запускать вебинары и вести переписки с коллегами в защищенной среде. Сервис можно встроить в инфраструктуру компании: настроить SSO, синхронизацию с календарями и IP-телефонией, а с помощью API интегрировать решение с любыми внутренними системами.

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