Хитяев Игорь


СОБЫТИЯ


11.03.2026 «Билайн» увеличил сеть ВКС-переговорных в 2 раза и в 7 раз сократил нагрузку на ИT с помощью «Контур.Толка» 1
21.04.2025 «Билайн» выбрал «Контур.Толк» для корпоративных коммуникаций ​ 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Хитяев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9266 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1276 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4766 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74452 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11581 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8496 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2066 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9007 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5762 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 717 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 349 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 697 1
СКБ Контур - Контур.Толк 116 1
Скрипниченко Павел 64 1
Нестеренко Андрей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 159399 1
