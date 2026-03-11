Получите все материалы CNews по ключевому слову
Хитяев Игорь
СОБЫТИЯ
|11.03.2026
|«Билайн» увеличил сеть ВКС-переговорных в 2 раза и в 7 раз сократил нагрузку на ИT с помощью «Контур.Толка» 1
|21.04.2025
|«Билайн» выбрал «Контур.Толк» для корпоративных коммуникаций 2
Хитяев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9266 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1276 1
