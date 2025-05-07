«Авито Работа» и «Контур.Толк»: большинство россиян предпочитают фиксированный график работы

Аналитики «Авито Работы» и «Контур.Толка» узнали у россиян, какой график работы они предпочитают и какой формат установлен на их текущем рабочем месте. Опрос 7500 работающих россиян показал, что почти половина (48%) трудятся по фиксированному графику — и для каждого четвертого (25%) этот вариант оказался самым комфортным. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Гибкий режим занял второе место по популярности в части удобства работы (22%). При этом большинство респондентов (52%) довольны своим распорядком и не хотели бы его менять.

По данным опроса «Авито Работы», почти у половины (48%) работающих россиян фиксированный график работы. Его самый распространенный вариант — это 5/2. Лидерами среди опрошенных с этим форматом работы стали научные сотрудники (68%), сотрудники финансов, логистики и HR (67%), а также административный персонал (66%).

Сменный график, при котором рабочие дни по-разному чередуются с днями отдыха — например 2/2 или 3/3 — практикуют 16% россиян: такой режим работы распространен среди сотрудников охраны (43%), обслуживающего персонала в заведениях общественного питания (38%) и работников розничной торговли (35%).

Почти столько же (14%) работают по гибкому графику. Среди лидеров — мастера по оказанию частных услуг (37%), сотрудники салонов красоты (37%) и водители и курьеры (32%).

Каждый десятый россиянин (10%) имеет свободный график, при котором рабочие часы не зафиксированы. 7% работают удаленно, а 2% россиян практикуют гибридный формат, совмещая офис и удаленку. Еще столько же (2%) опрошенных работают вахтовым методом.

По данным аналитиков сервиса коммуникаций Контур.Толк, большинство россиян со свободным графиком работают в Москве и Санкт-Петербурге. Они в разы чаще сотрудников компаний из других регионов России созваниваются в нерабочее для своего часового пояса время — с 2 до 7 утра. Аналитики предполагают, что в этот период проводятся онлайн-встречи с зарубежными партнерами и клиентами, которые работают в других часовых поясах.

Большинство онлайн-встреч россияне проводят в течение стандартного рабочего времени, а пик подключений приходится на период с 12:00 до 15:00. Однако доля активности, пусть и небольшая, наблюдается после 18:00 вплоть до полуночи.

При этом аналитики выявили общий тренд, связанный с периодом отпусков. Общее количество онлайн-встреч снижается летом: совещаний становится меньше с мая по август включительно. Июнь — месяц с самой низкой пользовательской активностью. Уже в сентябре количество созвонов возвращается на прежний уровень.

Большинство россиян (52%) довольны текущими условиями и не хотели бы менять свой график работы. Еще для 11% этот момент не принципиален. Из тех, кого не устраивает рабочий режим, 12% хотели бы внести в него лишь небольшие корректировки — например, сдвинуть начало или конец рабочего дня. Полностью перейти на другой график желают 16% россиян.

Стремление изменить график в основном связано с желанием уделять больше времени своей семье у чуть более трети опрошенных (34%). Также 30% опрошенных считают, что это помогло бы им легче планировать личные дела и обязанности. Еще 29% полагают, что изменение графика работы поможет им снизить стресс и сделать работу комфортнее. Также 23% хотят скорректировать график, чтобы работать в то время, которое будет соответствовать их биоритму. Примечательно, что чаще так отвечали опрошенные 18-24 лет (28%).

При этом гибкий график, вопреки расхожему мнению, не является основным или решающим критерием при выборе работодателя — так ответило большинство россиян (54%). Более того, четверть всех опрошенных (25%) предпочитает фиксированный график: в основном такой режим наиболее комфортен для работников промышленности (34%), работников складов и автосервисов (32%).

Гибкий график — на втором месте по востребованности (22%). Он наиболее интересен работникам сельского хозяйства, лесного и рыболовного хозяйства (34%), сотрудникам салонов красоты и сферы маркетинга и PR (по 33%), а также строителям и ремонтникам (31%).

18% опрошенных предпочитают свободный график: в основном этот формат привлекателен для мастеров по оказанию персональных услуг (35%), специалистов по маркетингу и PR (32%) и сотрудников салонов красоты (31%). Удаленная работа привлекает 10% россиян: среди лидеров — специалисты службы поддержки (32%), дизайнеры и проектировщики (25%). А гибридный формат отметили 5% опрошенных: в топ-3 вошли специалисты правовой сферы (13%), ИТ-специалисты и специалисты службы поддержки (по 12%), а также сотрудники финансов, логистики и HR (11%).

«Формируется культура гибридной работы, когда гибкое начало и окончание рабочего дня, свободный формат участия во встречах становятся нормой. В то же время часть сотрудников по-прежнему выбирает офисный режим, особенно в отраслях с жестким регулированием, таких как финансы и госсектор. Гибрид чаще предпочитают digital-специалисты и предприниматели. Работодателям важно учитывать задачи конкретной роли, а не опираться на устоявшиеся шаблоны – это помогает привлекать сильных специалистов и повышать эффективность», – сказал руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре» Павел Скрипниченко.