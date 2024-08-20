Контур.Толк впервые организует Толк Шоу — конференцию для IT-директоров и владельцев бизнеса

Вместо привычных докладов развернутся живые дискуссии. Участники обсудят, как выстраивать общение с представителями разных поколений, чтобы бизнес рос, и ответят на вопрос, можно ли защититься от дипфейков.

Толк Шоу пройдет 30 августа. Мероприятие объединит профессионалов из сферы IT. Цель онлайн-конференции — обменяться опытом и поговорить о том, как коммуникации меняют бизнес и какую стратегию выбрать, чтобы адаптироваться к изменениям.

Среди гостей Толк Шоу — эксперты из Huawei, Альфа-Банка, VK, «Лаборатории Касперского», ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив), «Гринатома», VisionLabs, ГК «Самолет» и других ведущих компаний страны. Спикеры поделятся, чем полезны виртуальные помощники, как защитить корпоративные сервисы от кражи доступов и что делать, если переписок и звонков становится слишком много.

Участников ждут дискуссии, обсуждения в формате открытого микрофона, прогнозы развития рынка, интерактивы. Каждый зритель сможет задавать вопросы экспертам.

Павел Скрипниченко, Руководитель проекта Контур.Толк, сказал: «Уверен: коммуникации могут стать эффективным бизнес-инструментом. На Толк Шоу подискутируем, что для этого предпринять руководителям: разработать культуру общения или внедрять виртуальных помощников. Вместе поразмышляем, как помочь сотрудникам не выгорать в потоке бесконечных звонков и переписок. Присоединяйтесь, поговорим о том, что волнует — открыто и с юмором».

Конференция завершится «Прожаркой Толка». Гости Толк Шоу смогут напрямую пообщаться с создателями сервиса, а разработчики честно ответят на любые, даже неудобные вопросы о работе продукта.

Толк Шоу пройдет 30 августа в онлайне, начало мероприятия в 11:00 мск. Участие бесплатное, но по предварительной регистрации. Забронировать место и подробнее изучить программу можно на странице мероприятия.

Конференцию организует команда Контур.Толка. Сервис позволяет проводить онлайн-встречи, запускать вебинары и вести переписки с коллегами в защищенной среде. Входит в экосистему для бизнеса Контур.