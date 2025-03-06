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«Контур.Толк» теперь готовит резюме встречи автоматически

С помощью нейросетей сервис коммуникаций составляет краткий пересказ разговора, фиксирует ключевые тезисы и принятые решения. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Команда «Толка» внедряет инструменты, которые помогают фиксировать результаты рабочего общения. Артефактов стало больше — сервис составляет резюме встречи автоматически.

Резюме состоит из ключевых тем, которые обсуждали участники. Теперь достаточно нескольких минут, чтобы подготовить протокол по итогам совещания или восстановить контекст созвона, который пропустили. Если нужно больше подробностей, помогут расшифровка, также сгенерированная нейросетью, и запись встречи.

Пользователь может оценить качество резюме в сервисе — поставить оценку или написать развернутый комментарий. Использовать нейросеть безопасно: вся информация хранится в России, на серверах «СКБ Контур».

Еще один новый инструмент, который помогает фиксировать договоренности, — заметки. Участник встречи может делать записи для себя, открыть доступ всей команде и включить автоматическую отправку заметок на электронную почту. При написании заметок не нужно переключаться на другие приложения — инструмент доступен в окне встречи, что позволяет не терять контекст обсуждения.

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Безопасность

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Мы развиваем «Толк» как пространство для эффективных коммуникаций. Заметки, расшифровки, записи — эти и другие артефакты встреч хранятся в сервисе, помогают подводить итоги переговоров. Мы стремимся автоматизировать рутину и дать командам возможность сосредоточиться на реализации решений, а не на их обсуждении».

«Контур.Толк» — пространство для коммуникаций. Позволяет проводить онлайн-встречи, запускать вебинары и вести переписки с коллегами в защищенной среде. Сервис можно встроить в инфраструктуру компании: настроить SSO, синхронизацию с календарями, IP-телефонией, а с помощью API интегрировать решение с любыми внутренними системами.

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