«Контур.Толк»: каждый четвертый удаленщик сталкивался с несерьезным отношением близких к своей работе

Россияне пожаловались, что их родственники не всегда воспринимают работу из дома как заслуживающую внимания. Из-за этого удаленные сотрудники испытывают стресс и раздражение. Об этом говорится в исследовании «Контур.Толка»: аналитики опросили более 1200 респондентов по всей стране.

Больше трети опрошенных россиян работают удаленно, а 29% специалистов хотели бы изменить формат на гибридный или удаленный. При этом работа из дома не всегда остается эмоционально комфортным способом заработка: 23% испытывают такой же уровень стресса, как в офисе, а 22% напряжены даже сильнее. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Контур.Толк».

Исследование проведено методом онлайн-анкетирования среди 1201 респондента в октябре 2024 г. В опросе приняли участие собственники бизнеса, генеральные директора, руководители отделов и направлений, а также линейные сотрудники предприятий из крупных городов России с населением от 1 млн человек.

Частично стресс связан с отношением близких к удаленной работе. Почти четверть респондентов (22%) жалуется, что родственники считают уместным постоянно отвлекать их от задач, так как человек находится дома. 19% опрошенных пришлось просить близких изменить отношение к удаленному формату занятости и начать воспринимать его более серьезно.

Сложности возникают из-за того, что респонденты делят пространство с родственниками или соседями. Только 35% находятся в одиночестве, когда работают удаленно. Они отмечают: в домашней обстановке даже больше раздражителей, чем в офисе. Удаленщики отвлекаются на перекусы, видеоигры и просмотр социальных сетей (39%). Почти треть прерывается на уборку, готовку и другие домашние дела.

Родственники и домашние животные также могут влиять на ход онлайн-встреч. 40% опрошенных сталкивались с тем, что питомцы внезапно появлялись в зоне видимости камеры. Каждого четвертого от разговора с коллегами отвлекали родные, каждого пятого — внеплановая доставка. Хотя онлайн-совещания срываются редко: 9% респондентов рассказали об отключении электричества, 8% отменяли встречи из-за шума у соседей, 7% — проделок животных.

«Несмотря на сложности, которые назвали опрошенные, интерес к работе из дома продолжает увеличиваться. По нашим данным, с февраля количество удаленно занятых сотрудников выросло на 22%.* Также повышается интерес к дистанционному формату со стороны офисных работников — 16% из них хотят всегда трудиться из дома, 13% — в гибридном формате. При этом работа из дома не будет эффективна сама по себе: сотруднику важно позаботиться о рабочем месте, подключить сервисы, которые позволят выполнять задачи удаленно и оставаться на связи с коллегами», — сказал Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк».

*По данным исследования «Контур.Толка» в феврале 2024 г.