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Индексная книга (каталог) CNews*
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1С Таймлист

1С Таймлист


10.02.2025 Таймлист на конференции «Технология искусственного интеллекта»: автоматизация и протоколирование встреч с помощью ИИ 1
11.01.2024 «Таймлист» зарегистрирована в реестре отечественного программного обеспечения 2
10.05.2023 «1С» создала совместный бизнес с очень колоритным бизнесменом, путешественником и меломаном 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

1С Таймлист и организации, системы, технологии, персоны:

8254 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11697 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13583 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 730 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3406 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21221 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30860 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1758 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19495 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17107 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66452 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8494 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29199 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5142 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6158 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6183 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7862 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16353 1
Synergy Global Forum 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Создано именных указателей - 168375.
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