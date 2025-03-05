Таймлист на конференции «Цифровая стратегия 2025»: автоматизация и протоколирование встреч с помощью ИИ
Компания «Таймлист», дочерняя структура «1С», приняла участие в конференции CNews «Цифровая стратегия 2025», где команда «Таймлист» продемонстрировала, как их решение помогает оптимизировать рутинные задачи и высвобождать время для решения творческих проблем, делая работу более эффективной и результативной.
«Таймлист» — это инновационный сервис для автопротоколирования совещаний, использующий технологии искусственного интеллекта. Его основная задача — сохранить все обсуждаемые идеи на встречах, совещаниях или мозговых штурмах. Сервис легко обрабатывает аудио- и видеофайлы, выдавая качественную расшифровку разговоров по спикерам и готовые протоколы.
Основные возможности Таймлиста:
- Качественная расшифровка: Обработка аудио и видеозаписей любых форматов с детальной расшифровкой разговоров.
- Автоматическое распознавание голосов: Точная идентификация участников разговора.
- Стенограмма по спикерам: Подробное отражение обсуждений.
- Резюме встречи и список задач: Удобный формат для дальнейшей работы.
Недавно вышло обновление, которое включает в себя новый функционал:
- Конференц-бот для автоматической расшифровки по постоянной или разовой ссылке из Яндекс Телемост, Труконф, ИВА, 1С: Система взаимодействия, Контур.толк.
- Сохранение и просмотр видео, а не только аудио в новом плеере при использовании конференц-бота.
- Функция «караоке» с возможностью кликать на любое место в тексте, и плеер перескакивает на нужное место и наоборот. Синим подсвечивается участок в расшифровке, где сейчас говорит спикер.
- Сохранение векторных слепков голосов спикеров после переименования для автоподстановки ФИО в новых расшифровках.
- Исправлены баги по таймкодам.
- Отправка на почты результатов расшифровки.
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Преимущества использования Таймлиста:
Сервис можно установить во внутренний контур компании для обеспечения конфиденциальности данных. Интеграция с «1С:Документооборот» и Битрикс24 позволяет быстро превращать информацию из стенограммы в рабочие задачи.