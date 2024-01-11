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«Таймлист» зарегистрирована в реестре отечественного программного обеспечения

Компания «Таймлист» зарегистрирована в реестре отечественного программного обеспечения от 25 декабря 2023 г. под номером 20728.

Безопасность использования программного обеспечения официально подтверждены Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Компания «Таймлист» образовалась 28 апреля 2023 г. 28 сентября Фирма «1С» объявила о выпуске ознакомительной версии прикладного решения, повышающего эффективность письменных и устных коммуникаций за счет автоматического протоколирования обсуждений.

5 декабря в экосистеме «» появился новый продукт для автоматизации совещаний и встреч с помощью искусственного интеллекта.

Основные функции системы – это расшифровка аудио- и видеозаписей, автоматическое распознавание голосов участников, резюмирование встреч, автоматическое формирование списка задач, хранение информации о прошедших собраниях и их результатах в архиве с возможностью полнотекстового поиска.

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Бизнес

Глеб Архангельский, генеральный директор «Таймлист», сказал: «Более 20 лет наша команда занимается внедрением тайм-менеджмента в России, по нашему опыту совещания и поручения являются самыми болезненными вопросами менеджмента. Получение структурированных резюме и протоколов совещаний с помощью искусственного интеллекта позволят организациям сэкономить огромное количество времени и денег. Помимо совещаний, наше решение будет полезно при сопровождении клиентов. Получение расшифровок звонков и встреч с заказчиками, формирование коротких итогов переговоров позволит компаниям быстрее и качественнее обслуживать клиентов, экономя время менеджеров и руководителей».

Программное обеспечение предлагается в двух форматах – версия «Таймлист» онлайн для облачного использования и корпоративная версия поставки On-Premise «Таймлист Энтерпрайз».

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