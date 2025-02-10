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Бешляга Владислав



10.02.2025 Таймлист на конференции «Технология искусственного интеллекта»: автоматизация и протоколирование встреч с помощью ИИ 1
10.05.2023 «1С» создала совместный бизнес с очень колоритным бизнесменом, путешественником и меломаном 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Бешляга Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

8269 2
1С Таймлист 3 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17131 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6172 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2022 1
Synergy Global Forum 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342309, в очереди разбора - 766783.
Создано именных указателей - 169286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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