Бешляга Владислав
|10.02.2025
|Таймлист на конференции «Технология искусственного интеллекта»: автоматизация и протоколирование встреч с помощью ИИ 1
|10.05.2023
|«1С» создала совместный бизнес с очень колоритным бизнесменом, путешественником и меломаном 1
Бешляга Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8269 2
|1С Таймлист 3 2
|1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 251 1
|Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 96 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145419 1
|Азия - Азиатский регион 5557 1
|Европа 21808 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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