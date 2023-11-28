«Контур.толк» интегрировался с платформой для онлайн-обучения

Сервис представил интеграцию с «Контур.классом». Теперь пользователи решений могут сочетать форматы обучения, запускать онлайн-курсы и проводить занятия по видеосвязи. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Интеграция позволит комбинировать асинхронное обучение с синхронным. Вместе с заданиями и тестами в программу курса можно включить онлайн-занятия. Встреча по видеосвязи будет полезна, чтобы обсудить сложный материал или отработать знания на практике.

В «Классе» появился инструмент для планирования занятий. Назначить встречу можно прямо на платформе — переходить в «Толк» не придется. Приглашение становится частью программы и сразу же отображается у всех, кто проходит курс.

По умолчанию модераторами встречи становятся все преподаватели, координаторы и администраторы курсов. Если необходимо, можно заранее подключиться и скорректировать настройки.

Интеграция освобождает пользователей сервисов от дополнительных настроек и авторизации. На синхронизацию данных уходит не больше минуты. Все пользователи «Класса» автоматически добавляются в пространство «Толка» — для этого достаточно API-ключа.

Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.толк»: «Современным ИТ-продуктам важно подстраиваться под потребности аудитории. Пользователь не должен разбираться, в какой среде выполняется его задача. При этом задачи могут быть на стыке разных отраслей. Так и с онлайн-коммуникациями, которые включают в себя обучение всех видов. Поэтому в одной продуктовой группе мы развиваем инструменты, необходимые для создания образовательного контента».

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«Контур.толк» — сервис видеосвязи. Позволяет проводить рабочие совещания и масштабные конференции с качественным звуком и видео. Присоединиться к встрече можно по ссылке: сервис работает в браузере и в приложении.

«Контур.класс» — интерактивная платформа для онлайн-обучения. Позволяет разрабатывать курсы с разными типами контента и отслеживать эффективность программ с помощью аналитики.

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.