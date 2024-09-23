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Предприниматели, фрилансеры и небольшие команды смогут общаться в «Контур.Толке» бесплатно ​

В сервисе видеосвязи «Контур.Толк» появилась бесплатная версия. Она поможет представителям малого бизнеса и самозанятым работать откуда угодно и при этом оставаться на связи с коллегами и клиентами. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Можно проводить деловые встречи, онлайн-занятия, удаленные консультации с качественным звуком и видео. Бесплатная версия поддерживает разрешение HD с камеры участника. А если в помещении шумно, выручит опция «шумоподавление».

Пользователям доступны все базовые возможности «Толка». Сервис позволяет планировать встречи в календаре сервиса, демонстрировать экран в Full HD, рисовать на нем, писать в чат и отправлять файлы, устанавливать виртуальные фоны.

Пригласить участника на созвон просто. Клиенту или коллеге, с которым нужно провести встречу, достаточно перейти по ссылке. Собеседнику необязательно регистрироваться в сервисе или устанавливаться приложение: «Толк» работает в любом популярном браузере.

Сервис поможет увидеть близких и друзей, когда нет возможности встретиться вживую. Можно пообщаться с родственниками, которые живут далеко, или единомышленниками. Интерфейс «Толка» понятен каждому: инструкции, чтобы разобраться в сервисе, не понадобятся.

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Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк»: «Знаем, как важно на старте бизнеса работать с надежными партнерами. «Контур.Толк» позволяет проводить деловые и неформальные встречи независимо от того, где находится пользователь. Надеюсь, что бесплатная версия сервиса поможет снять часть нагрузки с предпринимателей и направить основной ресурс на развитие своего дела».

«Контур.Толк» — пространство для коммуникаций. Позволяет проводить онлайн-встречи, запускать вебинары и вести переписки с коллегами в защищенной среде. Сервис можно встроить в инфраструктуру компании: настроить SSO, синхронизацию с календарями, IP-телефонией, а с помощью API интегрировать решение с любыми внутренними системами.

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