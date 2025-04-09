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Выскребенцев Михаил
|09.04.2025
|Рекламный холдинг Group4Media повысил эффективность мероприятий с помощью «Контур.Толка» 1
Выскребенцев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 40 1
|Microsoft Outlook 1402 1
|СКБ Контур - Контур.Толк 72 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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