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Selectel объявил о доступности серверной операционной системы SelectOS

Компания Selectel, независимый провайдер сервисов ИT-инфраструктуры в России, объявил о коммерческом запуске SelectOS — серверной операционной системы корпоративного класса на базе Linux. Решение позволит заказчикам снизить нагрузку на ИT-специалистов с помощью удобных инструментов управления и технической поддержки, обеспечив при этом безопасность, контроль и оптимизацию затрат. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Операционная система включает в себя широкий пакет предварительно настроенного и оптимизированного для работы серверного программного обеспечения — веб-серверы, балансировщики, серверы баз данных, встроенные системы резервного копирования и др. Благодаря собственному репозиторию Selectel может своевременно обновлять программное обеспечение и критически важные компоненты системы. Также клиентам доступна опция добавления программных пакетов по запросу — инструменты пройдут все необходимые для успешной интеграции тестирования. Регулярный мониторинг и устранение уязвимостей через базы данных CVE обеспечивает высокий уровень безопасности на уровне операционной системы.

Технической особенностью решения является оптимизированный сетевой стек с помощью технологии обхода ядра, который позволяет обрабатывать данные до пяти раз быстрее, чем стандартные дистрибутивы из open source, без увеличения инфраструктурных мощностей.

«Команда Selectel обладает многолетним опытом разработки инфраструктурных продуктов для бизнеса — новое решение аккумулирует в себе наши лучшие практики. Операционная система успешно прошла тестирование на большом количестве (500+) серверных конфигураций, что позволяет обеспечить максимальную производительность «железа» для конкретного ПО. За счет управления собственным репозиторием мы можем гарантировать стабильную работу системы и ее простое масштабирование, — сказал Кирилл Дмитриев, менеджер продукта SelectOS. — Кроме того, мы постоянно находимся в контакте с клиентами и исследуем тренды, чтобы отвечать текущим запросам рынка и наполнять репозиторий самым актуальным ПО — в соответствии с бизнес-задачами пользователей».

Операционная система может быть установлена как на новых, так и на существующих серверах, включая те, что находятся вне инфраструктуры Selectel. Специалисты Selectel могут помочь с миграцией, интеграцией SelectOS с ИT-инфраструктурой заказчика и последующим масштабированием.

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Обслуживание SelectOS проходит по модели SLA — клиенты могут выбрать наиболее подходящую для бизнеса степень технической поддержки: от базовой, доступной только в рабочие часы, до премиум-опции в формате 24/7.

В планах компании — дальнейшее развитие операционной системы за счет расширения репозитория приложений, адаптированных под технологию DPDK, внедрение SPDK для виртуальных дисков и продвинутой системы резервного копирования.

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