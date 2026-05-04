Разделы

ПО Безопасность
|

Selectel устранил критическую уязвимость в ядре Linux CVE-2026-31431 в SELECTOS, возникшую вследствие глобального сбоя Linux

Selectel, провайдер ИT-инфраструктуры, сообщил об устранении критической уязвимости ядра Linux CVE-2026-31431 в серверной операционной системе Selectos 1.3. Эксплойт давал возможность запустить код от лица пользователя без прав и получить root-доступ к системе. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

В рамках эксплойта Copy Fail позволяла локальному пользователю повысить привилегии до уровня root. Проблема затрагивала подсистему криптографического API (AF_ALG) и была связана с ошибкой в управлении памятью. Команда Selectos незамедлительно сообщила об уязвимости и закрыла CVE в платных и бесплатных репозиториях, чтобы исключить риски для всех пользователей операционной системы. Более того, исправление было локализовано внутри системы, что позволило избавить клиентов от необходимости предпринимать какие-либо дополнительные действия по ее защите.

Уязвимость возникла в Linux еще в 2017 г. в результате изменений, направленных на оптимизацию работы кода, и затрагивала широкий спектр дистрибутивов Linux, использующих соответствующую подсистему ядра. Тогда была убрана избыточная синхронизация, что впоследствии привело к race condition и потенциальному use-after-free.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

«Почта России» сломала свой сервис отслеживания, чтобы «не перегружать информацией» россиян. Следить за посылкой больше нельзя

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца

Хакеры научились использовать виртуальные машины QEMU для запуска троянов-шифровальщиков

5 трендов контейнерной разработки в 2026 году

Эксплойт к «дыре» в ПО Microsoft от обиды опубликовали до выхода заплатки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Обзор телевизора Hisense 85U7S PRO: король гостиной

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще