OCS займётся продвижением операционной системы SelectOS

Компания OCS объявила о том, что совместно с провайдером сервисов ИТ-инфраструктуры Selectel запускает продвижение серверной операционной системы SelectOS через свою партнёрскую сеть, объединяющую более 7 тыс. дилеров и интеграторов в десятках регионов России.

OCS включила SelectOS в портфель инфраструктурного программного обеспечения. Операционная система разработана компанией Selectel для работы серверных приложений в корпоративных ИТ-средах и уже используется более чем в 5 тыс. клиентских инфраструктур. По данным компании, число полноценных установок системы увеличивается в среднем на 34% ежемесячно.

SelectOS поставляется с набором предварительно настроенного серверного программного обеспечения. В него входят веб-серверы, балансировщики нагрузки, серверы баз данных и встроенные инструменты резервного копирования. Обновление программного обеспечения и критически важных компонентов обеспечивается через локальное хранилище данных, размещённое на инфраструктуре Selectel в России. Операционная система включена в реестр российского программного обеспечения, что позволяет использовать её в проектах, связанных с критической информационной инфраструктурой.

Сотрудничество позволит OCS расширить портфель отечественного системного программного обеспечения, а Selectel — увеличить доступность SelectOS для корпоративных заказчиков. Вендор также получит доступ к дополнительным инструментам продвижения через инфраструктуру дистрибьютора: демонстрационные онлайн-стенды и техническую поддержку со стороны инженерной команды OCS.

«Совместная работа OCS и Selectel — важный шаг для укрепления позиций обеих компаний на рынке инфраструктурного программного обеспечения. Партнёрская сеть OCS получит возможность внедрять в проекты заказчиков современную операционную систему SelectOS, разработанную в России. В свою очередь, о её технологичности и надёжности узнают тысячи компаний по всей стране», — отметила Ольга Скулова, директор департамента информационной безопасности и программного обеспечения OCS.