Подтверждена совместимость ИT-решений компании Avanpost для управления ресурсами в Linux-инфраструктурах с серверной операционной системой SelectOS

Компания Avanpost, вендор в области безопасности идентификационных данных, сообщила об успешном завершении тестирования совместимости службы каталогов Avanpost Directory Service (DS) 1.7 с SelectOS – серверной операционной системой от компании Selectel, независимого провайдера сервисов ИT-инфраструктуры в России. Тестирование подтвердило корректную интеграцию решений, что позволяет безопасно и эффективно использовать их в составе корпоративных информационных систем. Применение решений SelectOS и Avanpost DS 1.7 дает возможность компаниями любого масштаба из различных отраслей создавать и развивать ИT-инфраструктуру независимую от отдельных вендоров и технологий. Об этом CNews сообщили представители Avanpost.

Avanpost DS (версии Pro / Public) — российская служба каталогов, предназначенная для замены MS AD и управления Linux-инфраструктурами. Avanpost DS обеспечивает производительность и функциональность корпоративной службы каталогов и связанных с ней сервисов, полностью совместим с Microsoft AD, позволяя бесшовно мигрировать с MS AD на Avanpost DS и масштабироваться без изменения настроек домена, клиентских систем, приложений и бизнес-процессов и переподготовки персонала. Служба каталогов создана на основе собственного кода без open source, что исключает риски лицензионных нарушений и гарантирует надежность и поддержку.

SelectOS — серверная операционная система на базе Debian, разработанная компанией Selectel. Разработка включает в себя широкий пакет предварительно настроенного и оптимизированного для работы серверного программного обеспечения — веб-серверы, балансировщики, серверы баз данных, встроенные системы резервного копирования. Локальный репозиторий, размещенный на инфраструктуре Selectel, позволяет своевременно обновлять программное обеспечение и критически важные компоненты системы. Также провайдер обеспечивает расширенную техническую и экспертную поддержку. С декабря 2025 г. SelectOS входит в реестр российского ПО. Это подтверждает, что система является отечественной разработкой и расширяет возможности по использованию продукта для российских заказчиков.

«Мы отмечаем растущий интерес к отечественным решениям для управления корпоративной ИT-инфраструктурой. Подтвержденная совместимость Avanpost Directory Service и SelectOS предоставляет заказчикам надежную и гибкую платформу с удобным администрированием и комплексной поддержкой на всех этапах эксплуатации», — сказала директор партнерского и клиентского маркетинга Надежда Поленовская, компания Avanpost.