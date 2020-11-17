В «Сбербанк Онлайн» появился новый функционал

В сервисе «Электронный счет» в «Сбербанк Онлайн» появилась новая функция – с её помощью клиенты смогут подписываться на электронные квитанции за услуги ЖКХ и получать их на свой e-mail.

Как только поставщик коммунальных услуг подключает этот сервис, пользователю, которого он обслуживает, остаётся только выбрать в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» опцию «Получать квитанцию ЖКХ на e-mail» и оставить адрес своей электронной почты. После этого квитанция будет ежемесячно приходить клиенту в цифровом виде. К новому сервису уже подключились первые поставщики услуг из двух регионов страны — Удмуртской Республики и Челябинской области.

«Мир становится всё более цифровым — это не только удобно, но и снижает негативное воздействие деятельности человека на окружающую среду, в частности, позволяет уменьшить объёмы лесозаготовок. Кроме того, сама стоимость печати и доставки ʺаналоговыхʺ бумажных счетов за услуги ЖКХ весьма высока — 5–10 рублей за штуку. Сервис ʺЭлектронный счётʺ поможет поставщикам услуг сократить расходы, а нам — сделать СберБанк Онлайн ещё более привлекательным и многофункциональным приложением для наших клиентов», - сказал Кирилл Дмитриев, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка.