К платежной системе Сбербанка подключились операторы мобильной связи Казахстана

Сбербанк подключил к своей платежной системе всех операторов мобильной связи Республики Казахстан. Клиенты Сбербанка теперь могут в любой точке мира оплачивать услуги мобильной связи Казахстана Activ, Beeline, Tele2, Kcell, Altel и Казахтелеком.

Моментально пополнить баланс оператора мобильной связи Казахстана, в том числе за родных и близких, можно как в «Сбербанк онлайн», так и через устройства самообслуживания. Все операции проводятся без комиссии.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка, отметил: «Возможность дистанционной оплаты услуг любого оператора мобильной связи Казахстана, безусловно, будет востребована не только гражданами соседнего государства, приезжающими в Россию по делам или на заработки, но и нашими соотечественниками, чьи родственники и знакомые проживают в Казахстане. Теперь пополнить баланс их телефонов можно практически моментально без дополнительных переводов денег на счета или карты, без необходимости посещать офисы банков и без комиссии».

Кирилл Дмитриев, директор дивизиона «Платежи и Переводы» Сбербанка, сказал: «Сегодня многие граждане Казахстана, ранее приехавшие в Россию, пока не могут вернуться на родину, поэтому мобильная связь является чуть ли не единственным каналом для связи с родными и близкими. Сбербанк обеспечил возможность пополнять баланс абонента любого оператора мобильной связи Казахстана максимально просто и удобно – через «Сбербанк онлайн»».

В конце 2019 года Сбербанк вышел на международный рынок платежей, подписав первые соглашения с Национальным оператором Республики Таджикистан Tcell и МегаФон. Сервис оказался востребованным среди клиентов банка — работающих в России иностранцев, посещающих страну в качестве туристов, а также граждан РФ, чьи близкие проживают на территории соседних стран. В связи с этим было принято решение о расширении взаимодействия Сбербанка с мобильными операторами стран СНГ. Уже сегодня в «Сбербанк онлайн» можно пополнить баланс операторов сотовой связи Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.