Сбербанк начинает выпуск полностью виртуальных дебетовых карт

В Сбербанке появилась возможность выпуска полностью виртуальной дебетовой карты с теми же возможностями, что и у классической пластиковой. Заказать ее можно через мобильное приложение банка (выпуск и активация моментальные). Если «пластик» все же потребуется, там же можно оформить его выпуск с последующим получением в офисе банка. Банк объяснил запуск услуги борьбой за экологию.

Цифровая банковская карта

Сбербанк предложил своим действующим и потенциальным клиентам отказаться от использования пластиковых дебитовых карт ради снижения нагрузки на окружающую среду. Как сообщили CNews представители банка, вместо пластика клиенты теперь смогут использовать виртуальную карту, которую можно активировать в мобильном приложении «Сбербанк онлайн».

Виртуальная карта представляет собой полный аналог обычной дебетовой карты Сбербанка и позволяет выполнять те же действия, что и пластиковая. Это в первую очередь пополнение счета и снятие наличных, оплата товаров и услуг онлайн и офлайн, а также переводы денежных средств, плюс на такую карту начисляются «Сберспасибо».

«Отсутствие физического носителя никак не влияет на свойства карты, но значительно сокращает время на ее оформление и получение, – отметил и. о. директора дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев. – С развитием бесконтактных платежей классическая банковская карта постепенно уходит на задний план и теряет актуальность. Уже многие наши клиенты, которые дистанционно активируют свои карты и вовсе не забирают “пластик”, а каждая десятая новая карта, которую открывают наши клиенты, именно цифровая. Таким образом, клиенты, выбирая карту без пластика, вносят свой небольшой, но важный вклад в сохранение окружающей среды».

Особенности карты

Для получения виртуальной карты необходимо в приложении «Сбербанк онлайн» при заказе обычной карты активировать опцию «Давайте без пластика». В Сбербанке рассказали CNews, что активация виртуальной банковской карты осуществляется мгновенно, то есть пользоваться ею можно будет сразу же после создания.

Отказ от пластиковых карт может положительно повлиять на экологию

При необходимости клиент всегда может отказаться от использования виртуальной карты в пользу обычной пластиковой без ее закрытия. Для этого в приложении банка нужно выбрать опцию «Заказать пластик к карте», а для ее получения необходимо будет обратиться в ближайший офис Сбербанка.

Представители Сбербанка сообщили CNews, что срок действия виртуальной карты полностью идентичен сроку обычной пластиковой карты. То же, по их словам, касается и количества времени, затрачиваемого на выпуск «дополнительного» пластика. На запрос CNews о стоимости обслуживания виртуальной карты в банке ответили, что тарифы за обслуживание такой карты не отличаются от тарифов на классические карточные продукты. Так, например, обслуживание «Сберкарты» совершенно бесплатно для тех, кто совершает по ней покупки от 5000 руб. в месяц или хранит на ней более 20 тыс. руб.

Виртуальная карта не для всех

Воспользоваться услугой выпуска виртуальной банковской карты смогут не все клиенты Сбербанка – у нее есть два ограничения, временное и постоянное. На первом этапе новая опция доступна исключительно при оформлении двух видов карт – «Сберкарты» и «Сберкарты тревел». В дальнейшем банк планирует сделать такой формат доступным и для других своих карт, но на запрос CNews о точных или хотя бы приблизительных сроках реализации этого плана представители Сбербанка ответить не смогли.

Постоянное ограничение связано с особенностями самой технологии виртуальной банковской карты. Пользоваться ею для офлайн-оплаты в магазинах, кафе, ресторанах и других заведениях смогут лишь владельцы смартфонов, смарт-часов или других гаджетов с NFC-модулем, а он встраивается далеко не во все модели. На оплату через приложение, как и на переводы и снятие наличных, это ограничение не распространяется.

Предыдущие попытки «виртуализации» карт

Сбербанк и раньше предлагал своим клиентам возможность отказаться от использования пластиковых карт. Например, в июле 2013 г. он запустил молодежную виртуальную карту, которую, правда, можно было использовать исключительно для оплаты товаров и услуг в интернете.

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Стать владельцем молодежной виртуальной карты мог любой желающий; при ее оформлении документы, удостоверяющие личность, не требовались. Более того, банк не взимал комиссию за ее открытие и обслуживание, но действовала такая карта всего один год, плюс для ее открытия у клиента должна была быть обычная пластиковая карта, притом обязательно Visa, с которой указанная клиентом сумма списывалась на виртуальную карту.

В середине октября 2018 г., как сообщал CNews, Сбербанк совместно с Visa и «Яндексом» выпустил карту без пластикового носителя, но при этом и без ограничений, которые налагаются на виртуальные карты – ею можно было расплачиваться в обычных магазинах с помощью смартфона. Владельцем карты полагались определенные привилегии от «Яндекса» и Visa. В июне 2020 г. Сбербанк разорвал все отношения с «Яндексом».

В конце декабря 2019 г. Сбербанк выпустил цифровую кредитную карту. Оформить ее можно за несколько минут в мобильном приложении или веб-версии «Сбербанка онлайн». Карта доступна клиентам, имеющим предодобренное предложение, она не имеет физического носителя и готова к использованию сразу после подписания кредитного договора, которое также происходит онлайн.

В ноябре 2020 г. Сбербанк запустил сервис, позволяющий отказаться уже не от пластиковых карт, а от бумажных квитанций за услуги ЖКХ в пользу виртуальных, поступающих на электронный почтовый ящик. Эта опция, как сообщал CNews, появилась в сервисе «Электронный счет» в «Сбербанке онлайн» – она доступна в его веб-версии через браузер компьютера, ноутбука или мобильного устройства.

В банке также заверили, что ее можно найти и в составе мобильного приложения «Сбербанк онлайн» под Google Android и Apple iOS. По словам Кирилла Дмитриева, руководителя дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка, цифровизация платежек за услуги ЖКХ и снижает негативное воздействие человека на природу. «В частности, это позволяет уменьшить объемы лесозаготовок», – отметил он.