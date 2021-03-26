Альянс в сфере искусственного интеллекта объединит интересы бизнеса и науки в разработке новых решений

В Москве состоялось заседание совета Альянса в сфере искусственного интеллекта, одним из создателей которого является «Сбер». Было принято решение о создании инвестиционной платформы, которая объединит пайплайн проектов и идей в сфере ИИ и предоставит доступ к корпоративным акселераторам компаний-участников Альянса. В AI-Hub команды, разрабатывающие ИИ, смогут найти клиентов и инвесторов, а компании-участники Альянса получат последние разработки с рынка высоких технологий.

Также в этом году Альянс ИИ совместно со Сбером запустил Международный конкурс по ИИ для школьников, в котором примет участие 100 тысяч учащихся из 50 стран. Финал конкурса состоится в сентябре 2021 года. Конкурс даёт возможность детям узнать больше о технологии искусственного интеллекта и стать частью сообщества молодых и талантливых специалистов.

Альянс продолжает работу в направлении «образование», в рамках которого школьники занимаются с наставниками и проходят обучение на тренажёрах по программам ИИ, робототехники и космическим технологиям. В этом году тренажёры и модули по ИИ появятся в 500 школах.

«Наш альянс объединяет ведущие российские технологические компании. Мы и наши коллеги имеем передовую экспертизу для того, чтобы выступить драйвером внедрения искусственного интеллекта в школьное образование. Поддержка и работа с детьми от младшего возраста до специалиста в сфере науки о данных — важная основа для мирового прорыва России в области ИИ. Для достижения этой цели мы создаём доступный путь от вовлечения в сферу ИИ через открытые уроки и научно-популярный контент и до раскрытия потенциала через конкурсы и дополнительное образование, позволяющее глубоко погрузиться в тему», - сказал Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.

«Альянс стремится создать ситуацию win-win для всех участников рынка ИИ -— компаний, разработчиков и учёных. Нельзя думать, что инновационные проекты сами вдруг родятся и придут к бизнесу за инвестициями. Рынок должен увидеть: крупнейшие компании, которые по отдельности могут инвестировать миллиарды в ИИ и успешно создают продукты самостоятельно, вместе начали деятельность по развитию рынка ИИ и заинтересованы в инвестициях в новые разработки на базе AI-Hub», - сказал Кирилл Булатов, директор Альянса в сфере искусственного интеллекта.

«Альянс и его участники активно работают над тем, чтобы сделать инвестиции в ИИ-технологии максимально доступными и эффективными. Объединение усилий и запуск AI-Hub дают возможность привлекать ресурсы и экспертизу не только членов Альянса, но и международных партнеров, а также российских частных инвесторов. Создается инфраструктура, которая позволит лучшим идеям находить оптимальную форму поддержки и создавать прорывные решения и технологии, обеспечивающие российским разработкам и всему ИИ-сектору глобальное лидерство, - сказал Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Повышение доступности данных, в том числе через эффективное регулирование этой сферы, экономическое стимулирование компаний к обмену накопленными данными и создание библиотеки уже существующих открытых данных, является необходимым шагом для быстрого развития искусственного интеллекта в России. Сотрудничество лидеров AI-рынка в рамках альянса позволяет нам вместе предлагать комплексные решения этой и других стоящих перед отраслью задач, таких как, например, подготовка экспертов в сфере AI. Совместно мы разрабатываем образовательные, законодательные и другие инициативы, которые создадут почву для усиления позиций нашей страны в мировой технологической гонке», - сказал Вячеслав Николаев, президент, председатель правления МТС.

27 мая 2021 года состоится AI Russia Awards — первая российская премия для проектов на базе ИИ, показавших выдающийся бизнес-эффект. Премия будет присуждаться в номинациях: «Рост выручки», «Снижение расходов», «Рост производительности», «Повышение качества». Дополнительные награды будут вручены проекту за «Значимый социальный эффект», а также «Популяризатору AI-технологий». Лауреаты премии будут выбраны среди проектов, которые вошли в библиотеку кейсов с подтверждённой эффективностью AI Russia Works. На сегодняшний день в библиотеку вошло более 80 кейсов как компаний — участниц альянса, так и других организаций.

Также Альянс планирует создать единую открытую библиотеку российских и зарубежных датасетов для ускорения разработки и вывода на рынок новых продуктов и сервисов в сфере искусственного интеллекта.

Альянс в сфере искусственного интеллекта объединяет ведущие технологические компании для совместного развития их компетенций и ускоренного внедрения искусственного интеллекта в образовании, научных исследованиях и в практической деятельности бизнеса. Компании — участницы альянса — Сбер, «Газпром нефть», Яндекс, Mail.ru Group, МТС и РФПИ. Миссия альянса — быть центром развития искусственного интеллекта в России и обеспечивать технологическое лидерство нашей страны и компаний — участниц альянса на глобальном технологическом рынке.