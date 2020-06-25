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Сбербанк запустил автопереводы на карту другого банка

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк продолжает развивать сервисы автоматических денежных переводов с карты на карту. Новый тип автоперевода — с дебетовой карты Сбербанка на кредитную или дебетовую карту другого банка — позволит клиентам не тратить время и силы на повторяющиеся транзакции.

Подключить сервис можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн в разделе «Платежи» — «Автоплатежи и автопереводы» — «На карту в другой банк». После этого пользователю поступит СМС или push-уведомление о подключении услуги с указанием суммы и даты ближайшего перевода, а также карт списания и зачисления.

Клиент может самостоятельно задать оптимальную периодичность автоматического списания средств: еженедельно, ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Максимальный суточный лимит – 150 000 рублей. Наличие денежных средств на момент подключения сервиса не является обязательным – главное, чтобы необходимая сумма была на карте в момент совершения автоперевода. Комиссия составит 1,5% от суммы (минимум 30 рублей).

За сутки до исполнения автоперевода клиент получит СМС с напоминанием о предстоящем списании, указанием суммы и комиссии. Это же сообщение будет содержать код отмены: отправив его ответным сообщением на номер 900, можно отказаться от ближайшего перевода, при этом в дальнейшем автоперевод будет исполняться согласно расписанию. В день исполнения автоперевода клиенту придет СМС или push-уведомление c указанием карт списания и зачисления, суммы и комиссии за перевод. В любой момент можно отредактировать, приостановить, возобновить или отключить автоперевод.

Кирилл Дмитриев, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка, отметил: «Автопереводы — удобный способ сэкономить время и избавить себя от лишних хлопот, доверив рутинные однотипные операции Сбербанк Онлайн. Различные автоплатежи и автопереводы позволяют — при оплате жилищно-коммунальных услуг, сотовой связи и интернета, пересылке денег родным, погашении кредита и так далее — значительно сократить время, затрачиваемое на операции. По нашим расчетам, ежемесячно наши клиенты суммарно экономят время, эквивалентное более чем 1000 лет. Мы запустили новый вид автоперевода на карты других банков, следуя пожеланиям клиентов, которые смогут использовать его для широкого круга бытовых ситуаций — например, для погашения кредитной карты стороннего банка, оплаты регулярных услуг, помощи близким, поддержки фондов и других целей».

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