Seagate анонсировала два процессора на базе RISC-V

Seagate Technology plc сообщила о создании двух процессоров на базе открытой системы команд RISC-V. Одно из ядер, с поддержкой открытых стандартов, предназначено для достижения высокой производительности, а другое — для оптимизации занимаемой площади. Высокопроизводительный процессор уже построен на базе кристалла с поддержкой RISC-V, и его работа проверена в жестких дисках. Ядро, оптимизированное по площади, разработано и находится процессе реализации.

Поскольку оба процессора поддерживают функции безопасности RISC-V, преимущества проявляются в более высокой надежности, безопасности и мобильности данных от периферии до облака, что важно в эпоху передачи больших объемов данных.

Объявление, сделанное сегодня в рамках виртуального саммита RISC-V Summit 2020, стало первым публичным отчетом о результатах многолетнего сотрудничества Seagate с RISC-V International.

«За последний год компания Seagate выпустила почти миллиард процессоров. Благодаря таким объемам производства мы приобрели огромный опыт в проектировании систем на кристалле, — сказал Сесил Макгрегор (Cecil Macgregor), вице-президент отдела разработки специализированных микросхем. — Теперь мы можем производить специализированные процессоры RISC-V для наших будущих продуктов. Мы живем во время беспрецедентного роста корпоративных данных, и большая часть этих данных находится в движении. Эти ядра позволят устройствам использовать общую архитектуру набора команд RISC-V. Используя открытые архитектуры безопасности, они обеспечат более безопасное перемещение данных».

По сравнению с существующими решениями, высокопроизводительное ядро обеспечивает трехкратное увеличение производительности для критических рабочих нагрузок жесткого диска в реальном времени. В первоначальном сценарии использования это ядро позволило Seagate значительно увеличить доступную вычислительную мощность. Процессор открывает путь к более точному позиционированию за счет реализации усовершенствованных алгоритмов сервопривода (управления движением).

Ядро с оптимизацией по площади может похвастаться гибко настраиваемой микроархитектурой и набором функций. Оно оптимизировано как для экономии места, так и для экономии энергии, поддерживает вспомогательные, поддерживающие или фоновые рабочие нагрузки. Оно может выполнять чувствительные к безопасности периферийные вычислительные операции (включая постквантовую криптографию следующего поколения), используя при этом меньше ресурсов.

Обеспечение безопасности — основной сценарий использования этого процессора. Компания Seagate, являясь членом OpenTitan, всегда стремится к обеспечению открытой и прозрачной безопасности данных.

«Мы видим большой потенциал в открытых масштабируемых архитектурах наподобие RISC-V, — пояснил Доминик Риццо (Dominic Rizzo), директор проекта OpenTitan и главный инженер Google Cloud. — OpenTitan — платформа с открытым исходным кодом, и открытая система RISC-V замечательно встраивается в нее. С ее помощью мы можем обеспечить прозрачность и безопасность для всей отрасли. Seagate понимает роль RISC-V в обеспечении безопасности, и мы рады сотрудничать с этой компанией в рамках разработки микросхемы, использующей открытый исходный код».

Ядра Seagate также помогут быстрее выполнять анализ в режиме реального времени в центрах обработки данных и на периферии. Это особенно важно для научных сообществ, которые работают с огромными объемами данных.

«В Лос-Аламосской национальной лаборатории совмещение хранения и обработки данных. существенно изменило способ анализа данных и повысило производительность выполнения научной работы», — сказал Брэд Сеттлмайер, старший научный сотрудник Лос-Аламосской национальной лаборатории. «Интеграция вычислительной мощности в систему хранения позволяет создавать постоянные шаблоны, которые ускоряют обработку в 1000 раз. Это значительно освобождает наши основные вычислительные ресурсы от выполнения таких задач. Мы продолжим сотрудничество с поставщиками решений и активное участия в важных отраслевых инициативах, особенно связанных с вычислительными системами хранения, чтобы и дальше повышать эффективность своей работы».

Компания Seagate выявила, что в большинстве решений в этой области используются специализированные кристаллы — идеальное применение для RISC-V.

«Внедрение RISC-V в устройства хранения дает возможность реализовать вычислительные возможности для конкретных приложений и использовать крупномасштабные параллельные вычислительные решения для хранения данных», — сказал Джон Моррис, технический директор. «Мы считаем, что эти архитектуры поддерживают множество важных сценариев использования, включая научное моделирование (например, прогноз погоды), а также обучающую часть машинного обучения».