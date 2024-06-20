Главный мировой производитель HDD начал массово продавать подержанные «винчестеры» через интернет. По цене они почти как новые

Seagate открыла магазин на eBay, единственный вид товаров в котором – подержанные жесткие диски. Компания называет их «восстановленными» по примеру Apple, но не указывает, что конкретно было в них восстановлено. По словам компании, это ее вклад в заботу об экологии.

Подержанный лучше нового?

Компания Seagate, являющаяся крупнейшим в мире производителем жестких дисков с 43-процентной долей рынка (данные Forbes за 2023 г.), начала продавать подержанные накопители. Как пишет издание BusinessWire, для этих целей она открыла отдельный виртуальный магазин, выбрав в качестве площадки для его размещения известный маркетплейс eBay.

К моменту выхода материала ассортимент магазина Seagate состоял из 11 позиций, 10 из которых – это жесткие диски корпоративного класса. Иными словами, компания предлагала компаниям купить подержанные жесткие диски, которыми ранее кто-то пользовался, и использовать их в своих информационных системах. Напомним, что некоторые винчестеры Seagate признаны самыми ломкими в мире.

Art Wall - Kittenprint / Unsplash Покупка подержанного накопителя - это всегда большой риск, как для обычного пользователя, так и для компании

Сама Seagate эти жесткие диски бывшими в употреблении не называет. Она величает их исключительно восстановленными, однако при этом на момент публикации материала в ее магазине полностью отсутствовала информация, что именно она восстановила в них, и каково было их состояние до того, как им провели предпродажную подготовку. Отметим, что восстановленной техникой также торгует Apple.

Слишком много тайн, слишком много денег

В описании к жестким дискам в магазине Seagate открыто говорится, что это именно восстановленные решения. При этом компания отдельно отмечает, что HDD не содержат так называемых «бэдов», то есть поврежденных секторов.

С одной стороны, отсутствие «битых» секторов – это очень хороший знак. С другой – компания зачем-то сбросила счетчик включений у своих восстановленных винчестеров, а также она не раскрывает количество часов, в течение которых они находились в работе. Напомним, что внутри жестких дисков немало механики, которая с течением времени (и гораздо быстрее, нежели электроника) выходит из строя. Чаще всего ломаются механизмы перемещения считывающих головок, в том числе и от длительного использования.

Ассортимент магазина Seagate широким назвать нельзя

При этом никаких баснословных скидок на бывшие в употреблении жесткие диски Seagate своим потенциальным покупателям не предлагает. Сэкономить можно лишь максимум 16% от цены такого же винчестера, но только нового, которым еще никто не пользовался.

Дополнительным аргументом в пользу покупки бывшего в употреблении весьма прихотливого накопителя Seagate считает двухлетнюю гарантию. Вот только ее магазин поддерживает международную доставку, то есть в случае поломки HDD покупателям за пределами США (Seagate – американская компания) придется поломать голову над тем, как вернуть его продавцу. Кроме того, всегда есть вероятность, что перевозчик не доставит свежекупленный подержанный HDD в целости.

Seagate со своей стороны гарантирует, что новый владелец HDD не сможет добраться до информации, которая хранилась в нем до процедуры восстановления. Она очищает их по стандартам IEEE 2883, NIST SP 800-88 Rev. 1 и ISO/IEC 27040:2015, а также не раскрывает, откуда берет накопители для восстановления и последующей перепродажи.

Зачем все это Seagate

Решение Seagate продавать подержанные жесткие диски, по всей видимости, никак не связано с финансовой ситуацией внутри компании. По крайней мере, сама Seagate об этом не упоминает. Между тем, ее последние финансовые отчеты говорят о постепенном падении выручки и чистой прибыли.

Так, по итогу II квартала 2024 финансового года, который завершился для Seagate 29 декабря 2023 г., ее выручка составила $1,555 млрд против $1,887 млрд годом ранее. Чистая прибыль за тот же период сократилась с $34 до $25 млн.

Seagate удалила информацию о времени работы жесткого диска до его восстановления

Связано это в первую очередь с тем, что жесткие диски из года в год стабильно теряют популярность. В потребительском сегменте их уже почти вытеснили более скоростные и надежные твердотельные накопители, так что держатся они, в основном, за счет бизнес-сектора. Но и здесь, как выяснилось SSD показывают себя лучше, особенно в плане надежности.

Seagate уверяет, что ее решение торговать жесткими дисками связано с желанием снизить вред, наносимый цивилизацией окружающей среде. Она занимается физическим уничтожением десятков миллионов жестких дисков в год, но это максимально неэкологично, потому что из остатков HDD невозможно извлечь материалы для повторного использования. Чтобы снизить нагрузку на природу, Seagate начала восстанавливать жестки диски. В 2022 г. она восстановила 1,16 млн накопителей и предотвратила появление 540 тонн электронного мусора. В 2023 г. эти показатели выросли до 1,29 млн и 553 тонн соответственно. В 2024 г. Seagate приступила к розничной продаже таких накопителей.